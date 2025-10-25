Gold Price Today: क्यों गिर रहे हैं सोने के दाम? दिवाली के बाद कम हुई मांग, मजबूत डॉलर और मुनाफावसूली से टूटा भाव

Why Gold Prices Are Falling: दिवाली के बाद से सोने की कीमतों में गिरावट जारी है. भारत में सोने की कीमतें शनिवार, 25 अक्टूबर को अपेक्षाकृत स्थिर रहीं, लेकिन गिरावट का सिलसिला जारी है. 24 कैरेट सोने की कीमत ₹12,436 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹11,399 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹9,327 प्रति ग्राम दर्ज की गई. प्रमुख शहरों में कीमतों (Gold Price) में थोड़ा अंतर रहा. चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹12,436 प्रति ग्राम रही, जबकि दिल्ली में इसकी कीमत मामूली बढ़कर ₹12,451 प्रति ग्राम हो गई.

मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और केरल में कीमतें राष्ट्रीय औसत के लगभग बराबर रहीं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट

नौ हफ्तों की लगातार बढ़त के बाद, यह पहली बार है जब सोने की कीमतों में साप्ताहिक गिरावट देखी गई है. ब्लूमबर्ग के अनुसार, 24 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत (International Gold Market Update) लगभग 4,112 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस थी, जो मई के बाद से लगभग 3 प्रतिशत की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है.

क्यों कम हो रहा है सोने का दाम?

त्योहारी सीजन के बाद बाजार में सोने की मांग (Demand for Gold) में गिरावट आई है. दिवाली के दौरान भारी खरीदारी के बाद, निवेशकों ने मुनाफावसूली (Profit Booking) शुरू कर दी, जिससे कीमतों में गिरावट आई. हालांकि पिछले दो सत्रों में थोड़ी रिकवरी हुई, लेकिन कुल मिलाकर रुझान कमजोर बना हुआ है.

कमोडिटी (Commodity) विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारों से जुड़ी मांग का असर पहले ही कीमतों पर पड़ चुका था, और अब कमजोर वैश्विक संकेत सर्राफा बाजार पर दबाव डाल रहे हैं.

अमेरिका-चीन वार्ता और मजबूत डॉलर की चमक फीकी

हाल ही में, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं. दोनों देशों के बीच समझौते की संभावना ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है, जिससे सोने की सुरक्षित निवेश अपील कमजोर हुई है. इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर (US Dollar) के मजबूत होने से भी सोने की कीमतों पर दबाव पड़ा है.