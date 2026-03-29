Silver Rate Today, March 29, 2026: भारी उतार-चढ़ाव के बाद चांदी की कीमतों में स्थिरता, जानें Delhi, Mumbai समेत अन्य बड़े शहरों में आज के ताज़ा रेट

Silver Rate Today, March 29, 2026: घरेलू सर्राफा बाजार में इस रविवार, 29 मार्च 2026 को चांदी की कीमतों में एकीकरण (Consolidation) के संकेत मिल रहे हैं. पिछले सप्ताह की भारी अस्थिरता के बाद अब कीमतें एक स्थिर दायरे में नजर आ रही हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई सहित उत्तर भारत के प्रमुख केंद्रों में 999 शुद्धता वाली चांदी आज ₹2,45,000 प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है. मार्च महीने की शुरुआत में चांदी ने ₹3.15 लाख का उच्च स्तर छुआ था, जिसके बाद आई बड़ी गिरावट के बाद अब बाजार संभलता दिख रहा है.

प्रमुख शहरों में चांदी के ताजा भाव (29 मार्च, 2026)

भारत में चांदी की कीमतों में क्षेत्रीय मांग और स्थानीय करों के आधार पर अंतर देखा जाता है. उत्तर और पश्चिम भारत के मुकाबले दक्षिण भारतीय शहरों में चांदी ₹5,000 प्रति किलो महंगी बिक रही है. यह भी पढ़े: Silver Rate Today, March 27, 2026: चांदी की कीमतों में स्थिरता; दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में क्या है 1 किलो चांदी का भाव, देखें लेटेस्ट लिस्ट

शहर चांदी की कीमत (प्रति किलोग्राम) दिल्ली ₹2,45,000 मुंबई ₹2,45,000 कोलकाता ₹2,45,000 बेंगलुरु ₹2,45,000 चेन्नई ₹2,50,000 हैदराबाद ₹2,50,000 पुणे ₹2,45,000 अहमदाबाद ₹2,45,000

मार्च महीने में कीमतों का उतार-चढ़ाव

मार्च 2026 चांदी के निवेशकों के लिए काफी हलचल भरा रहा है. महीने की शुरुआत ₹2,95,000 से हुई थी और 2 मार्च को यह ₹3,15,000 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी. हालांकि, इसके बाद वैश्विक दबाव और बड़े निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली (Profit-booking) के कारण कीमतें गिरकर पिछले सप्ताह ₹2,30,000 के निचले स्तर तक आ गई थीं. अब ₹2.45 लाख के स्तर पर वापसी यह दर्शाती है कि बाजार को एक मजबूत आधार (Floor) मिल गया है.

कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, चांदी की मौजूदा स्थिति के पीछे तीन मुख्य कारण हैं:

भू-राजनीतिक राहत: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के संकेतों ने 'पैनिक बाइंग' को रोक दिया है, जिससे बाजार संतुलित हुआ है.

औद्योगिक मांग: सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में चांदी की भारी खपत के कारण इसकी कीमतों को बुनियादी मजबूती मिल रही है.

डॉलर का प्रभाव: अमेरिकी डॉलर में मामूली नरमी ने घरेलू खरीदारों के लिए चांदी को थोड़ा सस्ता और सुलभ बना दिया है.

निवेशकों-खरीदारों के लिए बाजार आउटलुक

अप्रैल में शादियों का सीजन शुरू होने के कारण भौतिक चांदी (Physical Silver) की मांग बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि, बाजार विश्लेषकों का कहना है कि वित्तीय वर्ष के अंत के कारण बाजार में नकदी (Liquidity) की कमी रह सकती है. विशेषज्ञों ने खुदरा निवेशकों को सलाह दी है कि वे एक साथ बड़ी खरीदारी करने के बजाय 'किश्तों में खरीदारी' (Staggered Buying) या एसआईपी (SIP) के माध्यम से निवेश करें ताकि बाजार के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाया जा सके.