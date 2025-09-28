यूपी के हर जिले में लगेगा 8 दिन का Trade Show, उद्यमियों को मिलेगा Free Stall; जानें कैसे लें इसमें हिस्सा?

UP Districts Trade Show 2025: उत्तर प्रदेश सरकार (Yogi Government) ने उद्यमियों को एक बड़ी सौगात दी है. राज्य के सभी 75 जिलों में 9 से 16 अक्टूबर तक आठ दिवसीय व्यापार मेले आयोजित किए जाएंगे. खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान (Minister Rakesh Sachan) ने बताया कि इस दौरान उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए पूरी तरह निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए जाएंगे. उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (UP International Trade Fair) की सफलता के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है.

पहले इस तरह के आयोजन केवल मंडल स्तर पर ही होते थे, लेकिन अब इन्हें जिला स्तर तक भी विस्तारित किया जाएगा. यह मेला खादी, वस्त्र उद्योग, ODOPऔर MSMEs से जुड़े उद्यमियों के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा.

खादी के घटते उत्पादन पर सरकार चिंतित

मंत्री ने कहा कि सरकार खादी के घटते उत्पादन (Khadi Production) और शोरूम की संख्या को लेकर चिंतित है. युवाओं को खादी से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों में खादी शोरूम खोलने की योजना पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि खादी न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है.

खादी अन्य कपड़ों से ज्यादा टिकाऊ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के प्रयासों का हवाला देते हुए, राकेश सचान ने कहा कि हाल के वर्षों में खादी की बिक्री दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है. खादी के महंगे होने की धारणा अब टूट रही है. दरअसल, खादी अन्य कपड़ों की तुलना में ज्यादा किफायती और टिकाऊ साबित हो रही है.

सरकार का मानना ​​है कि इस पहल से न केवल स्थानीय उद्यमियों को एक नई पहचान मिलेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी.