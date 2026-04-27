Meerut Shri Ganesh Satta King: मेरठ में 'श्री गणेश सट्टा किंग' के गंभीर दुष्प्रभाव और पुलिस की चेतावनी

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में 'श्री गणेश सट्टा किंग' जैसे अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स का जाल तेजी से फैल रहा है. हालांकि पुलिस इन गिरोहों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग रातों-रात अमीर बनने के लालच में अपनी जमा-पूंजी गंवा रहे हैं. केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं, बल्कि इस अवैध खेल के कारण युवाओं में मानसिक तनाव, परिवारों में कलह और साइबर अपराध के मामलों में भी चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है.

आर्थिक बर्बादी और कर्ज का चक्र

सट्टेबाजी का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति पर पड़ता है. जानकारों के मुताबिक, 'श्री गणेश' जैसे सट्टा परिणामों के चक्कर में लोग अपनी बचत, गहने और यहां तक कि घर का सामान तक गिरवी रख देते हैं. एक बार पैसा हारने के बाद, उसे वापस पाने की चाहत में लोग ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेते हैं, जो अंततः उन्हें कभी न खत्म होने वाले कर्ज के जाल में फंसा देता है.

मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर

मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सट्टेबाजी की लत मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम को प्रभावित करती है. लगातार हार और कर्ज के दबाव के कारण लोगों में गंभीर चिंता (Anxiety), अवसाद (Depression) और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगता है. मेरठ के कई मामलों में देखा गया है कि सट्टे में बड़ी रकम हारने के बाद व्यक्तियों ने आत्मघाती कदम तक उठाने की कोशिश की है.

सामाजिक ताने-बाने का बिखराव

अवैध जुए और सट्टेबाजी का सीधा असर पारिवारिक संबंधों पर पड़ता है. घर के खर्चों के लिए रखे पैसों को सट्टे में लगाने से अक्सर घरेलू हिंसा और तलाक जैसे मामले बढ़ते हैं. इसके अलावा, सट्टेबाजी की लत युवाओं को अन्य अपराधों, जैसे चोरी और छिनैती की ओर धकेलती है ताकि वे अपनी हार की भरपाई कर सकें.

साइबर सुरक्षा और कानूनी जोखिम

'सट्टा किंग' और 'श्री गणेश' जैसी वेबसाइट्स अक्सर अवैध होती हैं और इनका कोई आधिकारिक पंजीकरण नहीं होता. इन साइट्स पर अपनी बैंक डिटेल्स साझा करने से डेटा चोरी और बैंक खातों के खाली होने का खतरा बना रहता है. कानूनी तौर पर भी, पब्लिक गैंबलिंग एक्ट के तहत सट्टा खेलना और खिलवाना, दोनों ही दंडनीय अपराध हैं, जिसमें जेल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है.