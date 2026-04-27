Meerut Satta Matka Results: अवैध सट्टेबाजी के बढ़ते चलन के बीच डिजिटल निगरानी तेज

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में 'सट्टा मटका' के परिणामों को लेकर डिजिटल सक्रियता में वृद्धि देखी गई है. विभिन्न अनधिकृत वेबसाइटों और सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से 'मेरठ सिटी' और 'मेरठ किंग' जैसे नामों से सट्टे के अंक प्रतिदिन साझा किए जा रहे हैं. हालांकि, कानून प्रवर्तन एजेंसियां इन गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही हैं और इसे एक गंभीर आर्थिक और सामाजिक अपराध मान रही हैं.

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होता सट्टा बाजार

पारंपरिक रूप से पर्चियों पर खेले जाने वाला यह खेल अब पूरी तरह से ऑनलाइन स्वरूप ले चुका है. मेरठ सट्टा मटका के परिणाम विभिन्न पोर्टल्स पर सुबह से शाम तक अलग-अलग समय पर घोषित किए जाते हैं. जानकारी के अनुसार, इन प्लेटफार्मों पर 'जोड़ी' और 'सिंगल' नंबरों के आधार पर दांव लगाए जाते हैं. तकनीक के इस्तेमाल ने इन संचालकों को ट्रैक करना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण बना दिया है, लेकिन साइबर सेल अब इन आईपी एड्रेस और यूपीआई लेनदेन की सघन जांच कर रही है.

मेरठ पुलिस की कार्रवाई और कानूनी प्रावधान

मेरठ पुलिस प्रशासन ने अवैध जुआ सिंडिकेट के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है. सार्वजनिक जुआ अधिनियम (Public Gambling Act) के तहत सट्टा खेलना और खिलाना दोनों ही दंडनीय अपराध हैं. हाल के महीनों में मेरठ के थाना देहली गेट, लिसाड़ी गेट और नौचंदी क्षेत्रों में कई बार छापेमारी कर सट्टा संचालकों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है कि इन गतिविधियों में शामिल लोगों पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है ताकि उनकी अवैध संपत्ति को कुर्क किया जा सके.

सट्टेबाजी से जुड़े वित्तीय और सुरक्षा जोखिम

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सट्टा परिणामों की तलाश में लोग अक्सर संदिग्ध वेबसाइटों पर जाते हैं, जिससे उनके मोबाइल और कंप्यूटर में मालवेयर (Malware) आने का खतरा रहता है. इसके अलावा, इन खेलों में शामिल होने वाले लोगों का डेटा अपराधियों के हाथ लग सकता है, जिसका इस्तेमाल भविष्य में वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है. आर्थिक रूप से, यह खेल मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए बड़ी तबाही का कारण बनता है.

जागरूकता और बचाव के उपाय

स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठन लगातार लोगों को सट्टेबाजी के नुकसान के प्रति जागरूक कर रहे हैं. डिजिटल इंडिया के दौर में जहां बैंकिंग सुरक्षित हुई है, वहीं सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल होने वाले फर्जी लिंक एक बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं. नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी ऐसी वेबसाइट पर अपनी वित्तीय जानकारी साझा न करें जो अवैध सट्टेबाजी को बढ़ावा देती हो.