देश की खबरें | कर्नाटक कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाने वाला सोशल मीडिया पोस्ट हटाया, भाजपा भड़की

बेंगलुरु, 12 मई कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर किये गए एक पोस्ट में कथित तौर पर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने वाला नक्शा शामिल था, जिस पर विपक्षी भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर किए गए इस पोस्ट को राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने अब हटा दिया है। इस पोस्ट का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार की पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण रोकने में "विफल" रहने के लिए आलोचना करना था।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने नौ मई को मौजूदा विस्तारित निधि सुविधा के तहत पाकिस्तान को लगभग एक अरब अमेरिकी डालर तत्काल जारी करने को मंजूरी दे दी।

भारत ने आईएमएफ का विरोध हाल ही में पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान किया था, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद हुआ था। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे।

कांग्रेस के पोस्ट के बारे में संवाददाताओं द्वारा पूछे जाने पर कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने यहां कहा, ‘‘यह झूठ है। एक छोटी सी गलती हुई थी, हमने सब कुछ हटा दिया है...किसी ने शरारत की है।’’

पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर बार-बार हो रही गड़बड़ियों के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने अधिक जानकारी दिए बिना कहा, ‘‘इन पोस्ट के लिए जिम्मेदार लोगों को हटा दिया गया है।’’

इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया जताते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने वाला नक्शा ट्वीट करके कर्नाटक कांग्रेस ने एक बार फिर ‘‘पापी’’ पाकिस्तान के प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित किया है।

उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कुल मिलाकर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कर्नाटक कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए एक ‘स्लीपर सेल’ है।’’

अशोक ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से काफी पहले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया द्वारा की गई ‘‘युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं’%AA%E0%A4%BE+%E0%A4%AD%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%95%E0%A5%80&body=Check out this link https%3A%2F%2Fhindi.latestly.com%2Fagency-news%2Fkarnataka-congress-removed-the-social-media-post-showing-jammu-and-kashmir-in-pakistan-bjp-erupted-r-2613461.html" title="Share by Email">