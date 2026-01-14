14 जनवरी की बड़ी खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

झारखंड में जंगली हाथी का तांडव, अब तक 20 की जान ली

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में वन विभाग के कर्मचारी एक ऐसे हाथी की तलाश कर रहे हैं जिसने पिछले 9 दिनों के भीतर 20 लोगों को मार डाला है और 15 अन्य को घायल कर दिया है. समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ये हाथी इस साल जनवरी के शुरूआती दिनों से खूंखार हो गया है और पश्चिमी सिंहभूम में डर का माहौल पैदा कर दिया है.

वन विभाग के अधिकारी आदित्य नारायण ने बताया, "हम इस हाथी का पता लगाने और उसे रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने इतने लोगों को मार डाला है." हाथी के हमले में मरने वालों में बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, इनके अलावा एक महावत की भी मौत हो चुकी है. इस हाथी को खोजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन अब तक अधिकारी इसे पकड़ नहीं पाए हैं.

असम में कैसे रुकेगा इंसानों और हाथियों में संघर्ष

भारत में हाथियों और इंसानों के बीच बढ़ते टकराव ने चिंताएं बढ़ा दी हैं. संसदीय आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 के दौरान देशभर में हाथियों के हमलों में 629 लोगों की जान गई. विशेषज्ञों का कहना है कि जंगलों के सिकुड़ने और हाथियों के पारंपरिक मार्गों पर अतिक्रमण के कारण यह संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है.

चीन ने 2025 में कमाया रिकॉर्ड 1.2 ट्रिलियन डॉलर का मुनाफा

चीन के कस्टम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में चीन ने व्यापार के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा दर्ज किया है. पिछले साल चीन का निर्यात 5.5 फीसदी बढ़कर 3.8 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जबकि आयात स्थिर रहा. इसके परिणामस्वरूप चीन का व्यापार अधिशेष 1.2 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर रहा, जो पिछले साल (2024) के मुकाबले काफी अधिक है.

डॉनल्ड ट्रंप के साथ जारी तनाव और व्यापार युद्ध के कारण अमेरिका के साथ चीन के व्यापार में बड़ी गिरावट आई है. आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका को होने वाले निर्यात में 20 फीसदी की कमी दर्ज की गई है.

इस नुकसान की भरपाई के लिए चीन ने अमेरिका के बजाय यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका के बाजारों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जहां उसके सामान की मांग तेजी से बढ़ी है. यूरोप में जर्मनी के साथ चीन का व्यापार काफी मजबूत रहा है, जहां चीनी निर्यात 10.5 फीसदी बढ़ा है.

थाईलैंड में पैसेंजर ट्रेन पर गिरी क्रेन, 22 लोगों की मौत

थाईलैंड में 14 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे एक निर्माण क्रेन पटरी से गुजर रही यात्री ट्रेन पर गिर गई. ट्रेन बैंकॉक से उत्तर-पूर्व की ओर जा रही थी, तभी निर्माण के काम में लगी भारी क्रेन इसके ऊपर गिरी, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई और उसमें आग लग गई.

स्थानीय पुलिस के अनुसार इस हादसे में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है और 80 अन्य घायल हुए हैं. मलबे में अभी भी कुछ शवों के दबे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने का काम जारी है.

थाईलैंड के परिवहन मंत्री ने बताया कि हादसे के समय ट्रेन में 195 यात्री सवार थे. उन्होंने इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. स्थानीय मीडिया द्वारा जारी तस्वीरों में ट्रेन के डिब्बों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त और पटरी से उतरा हुआ देखा जा सकता है.

दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद ट्रेन में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक जान-माल का भारी नुकसान हो चुका था. यह क्रेन थाईलैंड के महत्वाकांक्षी हाई-स्पीड रेल नेटवर्क प्रोजेक्ट का हिस्सा थी. प्राथमिक जांच में इसे सुरक्षा नियमों की अनदेखी का मामला माना जा रहा है.

भारत-अमेरिका के बीच व्यापार और परमाणु सहयोग पर चर्चा

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार (13 जनवरी) को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से फोन पर बातचीत की. इस वार्ता में दोनों नेताओं ने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, परमाणु ऊर्जा, रक्षा और ऊर्जा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की. जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि बातचीत सकारात्मक रही और दोनों पक्ष इन विषयों पर संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए.

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, रुबियो और जयशंकर ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की साझा इच्छा पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में विकास पर विचारों का आदान-प्रदान किया और मुक्त व खुले इंडो-पैसिफिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. रुबियो ने भारत को हाल ही में पारित परमाणु ऊर्जा कानून पर बधाई दी और इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई.

भारत-अमेरिका के बीच पिछले साल कई दौर की बातचीत के बावजूद व्यापार समझौता नहीं हो सका है. इसका मुख्य कारण अमेरिकी मांग है कि भारत अपने कृषि और डेयरी क्षेत्रों को अधिक खुला करे. ट्रंप प्रशासन के दौरान भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक भारी टैरिफ लगाए गए थे, जिससे रिश्तों में तनाव आया था.

2025 में धरती पर दर्ज किया गया तीसरा 'सबसे गर्म साल'

पृथ्वी ने 2025 में अपना तीसरा सबसे गर्म साल दर्ज किया, जिससे लगातार बढ़ते तापमान का सिलसिला जारी है. यूरोपीय संघ के कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और अमेरिका स्थित बर्कले अर्थ के अनुसार, पिछले 11 साल अब तक के सबसे गर्म रहे हैं.

2024 सबसे गर्म और 2023 दूसरे स्थान पर रहा. रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों में औसत वैश्विक तापमान पहली बार औद्योगिक युग से पहले के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा.

इंसान ही नहीं, इकोनॉमी को भी झुलसा रही है तीखी गर्मी

2015 के पेरिस समझौते में तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे और 1.5 डिग्री तक सीमित रखने का लक्ष्य तय किया गया था. लेकिन कोपर्निकस ने चेतावनी दी है कि यह सीमा इस दशक के अंत तक पार हो सकती है, जो अनुमान से एक दशक पहले है.

स्विस आल्प्स पहाड़ों में जमी बर्फ में गर्मी का नया रिकॉर्ड

विशेषज्ञों का कहना है कि 2026 भी गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ने की राह पर है. अगर एल नीनो मौसम पैटर्न मजबूत हुआ, तो यह साल भी शीर्ष चार सबसे गर्म वर्षों में शामिल हो सकता है. कोपर्निकस के निदेशक कार्लो बुओनटेम्पो ने कहा, "तापमान बढ़ रहा है, नए रिकॉर्ड बनना तय है."

ईरानी प्रदर्शनकारियों से ट्रंप ने कहा, "मदद रास्ते में है"

ईरान में चल रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरानी नागरिकों से "संस्थानों पर कब्जा करने" और "प्रदर्शन जारी रखने" की अपील की है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि "मदद रास्ते में है", हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि मदद किस रूप में होगी. उन्होंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द करने की घोषणा की और कहा कि प्रदर्शनकारियों की हत्या बंद होने तक कोई बातचीत नहीं होगी.

ट्रंप की धमकियों और देशव्यापी प्रदर्शनों के बीच ईरान का दावा, पूरी तरह काबू में आए हालात

ईरानी अधिकारियों ने पहली बार बताया कि अब तक करीब 2,000 लोगों की मौत हुई है. वहीं, अमेरिकी अधिकार समूह एचआरएएनए के अनुसार, 1,850 मृतक प्रदर्शनकारी थे और 16,784 लोगों को हिरासत में लिया गया है. इंटरनेट और संचार पर प्रतिबंध के कारण जानकारी बाधित है, हालांकि फोन सेवा बहाल कर दी गई है.

ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देना शुरू करता है तो "बहुत कड़ा कदम" उठाया जाएगा. उन्होंने सोमवार, 13 जनवरी को कहा कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों से आयातित वस्तुओं पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा. ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि सैन्य कार्रवाई विकल्पों में शामिल है. इस बीच, अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है.