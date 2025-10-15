बुधवार, 15 अक्टूबर की बड़ी खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

- गाजा: बंधकों के शव लौटाने में देरी, रेड क्रॉस ने कहा, 'समय लग सकता है'

- भारतीय-अमेरिकी विशेषज्ञ एश्ले टेलिस गुप्त अमेरिकी दस्तावेज रखने के आरोप में गिरफ्तार

- दिवाली पर दिल्ली में ग्रीन पटाखों की अनुमति, लेकिन कुछ शर्तों के साथ

-पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाओं के बीच फिर झड़प, कई मौतें

- बिहार विधानसभा चुनाव: प्रशांत किशोर क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव

- अनिवार्य सैन्य सेवा पर जर्मनी के सत्ताधारी गठबंधन में खींचतान

-भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025 के लिए बढ़कर 6.6% हुई: आईएमएफ

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 2025 के लिए बढ़ाकर 6.6% कर दिया है. यह संशोधन भारत की मजबूत पहली तिमाही की वृद्धि, डिजिटल सुधारों और घरेलू मांग में मजबूती को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

हालांकि, 2026 के लिए अनुमान घटाकर 6.2% कर दिया गया है. आईएमएफ ने इसके पीछे अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए नए टैरिफ को मुख्य कारण बताया है, जिससे भारत के निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ा है और वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ी है.

सरकार और लोगों के खर्च से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी

रिपोर्ट में भारत को अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया है. आईएमएफ ने भारत के जीएसटी सुधार, आधार प्रणाली और डिजिटल भुगतान नेटवर्क की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने डिजिटल समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है.

आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत की नीतियों को "साहसिक और प्रभावशाली" बताते हुए कहा कि भारत ने यह साबित किया है कि बड़े पैमाने पर डिजिटल पहचान और वित्तीय समावेशन संभव है.

जुबीन गर्ग मौत मामला: आरोपियों को ले जा रहे काफिले पर पथराव

असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को बुधवार, 15 अक्टूबर को जब बक्सा जिला जेल ले जाया जा रहा था, तब स्थानीय लोगों ने उनके काफिले पर पथराव किया. यह घटना जेल परिसर के बाहर हुई, जहां विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया.

इन आरोपियों में आयोजक श्यामकानु महंता, जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, उनके चचेरे भाई संदीपन गर्ग और दो निजी सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं. इन सभी को सुरक्षा कारणों से हाल ही में शुरू हुई बक्सा जेल में स्थानांतरित किया गया था.

सभी पांच आरोपी पहले पुलिस हिरासत में थे, जहां गायक की रहस्यमय मौत की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने उनसे पूछताछ की थी. बुधवार को उनकी पुलिस हिरासत खत्म हो गई, जिसके बाद उन्हें बक्सा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

सोनम वांगचुक की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 29 अक्टूबर तक स्थगित

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा अपनी हिरासत से जुड़े नोट्स अपनी पत्नी गीतांजलि आंग्मो के वकील के साथ साझा करने पर कोई आपत्ति नहीं है. आंग्मो ने वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत की गई हिरासत को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह जानकारी जस्टिस अरविंद कुमार और एन वी अंजारिया की बेंच को दी, जिसके बाद अदालत ने याचिका में संशोधन के लिए समय देते हुए सुनवाई को 29 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया.

हिंसा, आगजनी और गुस्सा: लद्दाख के लोगों की क्या है मांग

वांगचुक को 26 सितंबर को लेह में प्रदर्शन के दो दिन बाद हिरासत में लिया गया था, जिसमें पुलिस फायरिंग में चार प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी. लेह के जिलाधिकारी ने अदालत को दिए गए हलफनामे में कहा कि वांगचुक की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं के लिए खतरा थीं. अब अदालत 29 अक्टूबर को इस मामले में संशोधित याचिका और सरकारी पक्ष के जवाबों पर सुनवाई करेगी.

नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में विस्फोट के लिए गिरफ्तार संदिग्ध का पोलैंड से प्रत्यर्पण मुश्किल

इस बात की काफी संभावना है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन विस्फोट के आरोप में गिरफ्तार यूक्रेनी नागरिक वोलोदिमीर जेड को भू-राजनीतिक कारणों से जर्मनी को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा. 46 वर्षीय यूक्रेनी नागरिक वोलोदिमीर जेड को 30 सितंबर को पोलैंड में गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से उन्हें राजधानी वारसॉ में हिरासत में रखा गया है. वोलोदिमीर के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. जर्मनी के कार्ल्सरूहे स्थित संघीय अभियोजक कार्यालय को शक है कि वह सितंबर 2022 में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर हुए हमले में शामिल थे. हालांकि, पिछले हफ्ते वारसॉ की जिला अदालत ने वोलोदिमीर की न्यायिक हिरासत 40 दिन और बढ़ाकर 9 नबंवर तक कर दी.

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टुस्क के लिए वोलोदिमीर का जर्मनी को प्रत्यर्पण एक राजनीतिक दुविधा बन रही है. तनाव के बावजूद, जर्मनी और पोलैंड की सेंटर-लेफ्ट सरकार के बीच रणनीतिक साझेदारी है. दूसरी ओर, पोलैंड में लगभग सभी राजनीतिक दल इस बात से सहमत हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का बर्बाद होना पोलैंड के राष्ट्रीय हित में था. ऐसे में, अपराधी को सजा के बजाय प्रशंसा और पहचान मिलनी चाहिए.

वोलोदिमीर जेड की गिरफ्तारी के तुरंत बाद, टुस्क ने कहा कि उनके मामले पर निर्णय स्वतंत्र न्यायाधीशों को करना होगा. हालांकि, पोलिश प्रधानमंत्री ने यह बात छिपाई नहीं कि वह वोलोदिमीर जेड के प्रत्यर्पण के खिलाफ हैं. वह नॉर्ड स्ट्रीम के बनने को ही गलत बता चुके हैं.

भारत में हाथियों की संख्या में 25% की गिरावट, डीएनए आधारित नई गणना से खुलासा

भारत में हाथियों की संख्या में चिंताजनक गिरावट दर्ज की गई है. वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी ऑल-इंडिया एलीफेंट एस्टिमेशन रिपोर्ट के अनुसार, देश में अब केवल 22,446 हाथी बचे हैं, जो 2017 की अनुमानित संख्या 29,964 से 25 फीसदी कम है.

यह सर्वेक्षण पहली बार डीएनए विश्लेषण, कैमरा ट्रैप्स, और 6,67,000 किलोमीटर की पैदल निगरानी के माध्यम से किया गया, जिससे यह अब तक की सबसे सटीक गणना मानी जा रही है. हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि नई पद्धति के कारण यह आंकड़े पिछले वर्षों से तुलनीय नहीं हैं और इन्हें नई निगरानी की आधार रेखा माना जाना चाहिए.

केरल में क्यों बढ़ रहा इंसान और हाथी के बीच का संघर्ष

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि हाथियों का वर्तमान वितरण उनके ऐतिहासिक क्षेत्र का केवल 3.5 प्रतिशत रह गया है. विनाशकारी विकास परियोजनाएं, रेलवे दुर्घटनाएं, बिजली के झटके, और मानव-हाथी संघर्ष इस गिरावट के प्रमुख कारण हैं.

भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से असम और ब्रह्मपुत्र के मैदान, हाथियों के प्रमुख आवास हैं. लेकिन यहां भी वाणिज्यिक खेती, बाड़बंदी, और मानव अतिक्रमण के कारण हाथी समूहों के बीच संपर्क टूट रहा है.

बिहार चुनाव 2025: जेडीयू ने जारी की 57 उम्मीदवारों की पहली सूची

आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए जनता दल (यूनाइटेड) ने बुधवार को अपने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. यह घोषणा एनडीए गठबंधन के तहत सीटों के बंटवारे पर कई दिनों तक चली गहन चर्चा के बाद की गई. पहली सूची में चार महिलाओं के नाम भी शामिल हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली पार्टी को एनडीए के सीट बंटवारे के तहत 101 सीटें मिली हैं, जेडीयू की इस पहली सूची में 12 आरक्षित सीटें भी शामिल हैं, जैसे कि राजगीर, फुलवारी और कल्याणपुर.

बिहार : क्या फिर महिलाओं के भरोसे हैं नीतीश कुमार

पार्टी ने चार ऐसी सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे हैं जो पहले चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के दावे में थीं. इस सूची के साथ जेडीयू ने अपने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है. पार्टी के अन्य उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी की जाएगी. 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाओं के बीच फिर झड़प, कई मौतें

बुधवार को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीमा पर हुई भीषण झड़प में कम से कम 15 अफगान नागरिकों की मौत हो गई और 80 से अधिक महिलाएं और बच्चे घायल हुए. यह झड़प दक्षिणी अफगान जिले स्पिन बोल्दाक में देर रात शुरू हुई.

अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने "बिना उकसावे के" हमला किया, जिसमें 12 से अधिक नागरिक मारे गए और 100 घायल हुए. तालिबान ने जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने और उनकी चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर हिंसक झड़प

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अफगान सैनिकों और टीटीपी लड़ाकों ने मिलकर एक पाकिस्तानी चौकी पर हमला किया, जिसका "कड़ा जवाब" दिया गया. सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि पाक सेना ने टीटीपी के एक बड़े प्रशिक्षण शिविर को भी नष्ट कर दिया.

यह इस सप्ताह की दूसरी बड़ी झड़प है, जब दोनों देशों की सेनाओं ने डूरंड रेखा पर गोलीबारी की. अफगानिस्तान ने बीते रविवार भी 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया था. अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से सऊदी अरब और कतर ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है.

अनिवार्य सैन्य सेवा पर जर्मनी के सत्ताधारी गठबंधन में खींचतान

जर्मनी में सैन्य सेवा अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर सत्ताधारी गठबंधन के भीतर असहमतियां साफ नजर आने लगी हैं. मंगलवार, 14 अक्टूबर की शाम गठबंधन सरकार ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसे जल्दबाजी में रद्द कर दिया गया.

जर्मन चांसलर के दल क्रिश्चियन डेमोक्रैटिक यूनियन (सीडीयू) ने रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियुस (सोशल डेमोक्रैटिक पार्टी- एसपीडी) के अगस्त में पेश किए प्रस्ताव का विरोध किया है जिसमें सैन्य भर्ती को स्वैच्छिक बनाने की बात है. पार्टी का कहना है कि इस प्रक्रिया में पर्याप्त इच्छुक लोग भर्ती के लिए आगे नहीं आएंगे. इसका प्रस्तावित हल यह बताया गया कि अगर किसी साल भर्ती कम हो पाए तो अपनी इच्छा से भर्ती न होने वाले युवाओं को एक लॉटरी के जरिए चुना जाए.

खबरों के मुताबिक, इस प्रस्ताव का एसपीडी के सदस्यों ने कड़ा विरोध किया है. राजधानी बर्लिन में मौजूद राजनीतिक पत्रकारों के मुताबिक, एसपीडी के कोटे के रक्षा मंत्री पिस्टोरियुस ने पार्टी को यह स्पष्ट कर दिया कि यह विचार उनका अपना नहीं है. एसपीडी, अनिवार्य सैन्य सेवा के विचार के खिलाफ है.

हालांकि, सीडीयू के महासचिव कार्स्टन लिनेमान ने कहा कि गठबंधन के मतभेदों के बावजूद नया सैन्य सेवा कानून, पहले से तय दिन- गुरुवार को देश की संसद में चर्चा के लिए लाया जाएगा. एसपीडी के संसदीय दल के एक नेता ने भी इसकी पुष्टि की है.

आईपीएस सुसाइड केस: पूरन कुमार का अंतिम संस्कार आज

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले ने मंगलवार को नया मोड़ ले लिया जब हरियाणा के एक और पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. एएसआई संदीप कुमार ने चार पन्नों के सुसाइड नोट में पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. संदीप कुमार, रोहतक के साइबर सेल में तैनात थे.

वाई पूरन कुमार ने कथित तौर पर 7 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली थी. एएनआई के मुताबिक, मौके से उनका सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत आठ पुलिस अधिकारियों पर “जातिगत-भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार” के आरोप लगाए थे. इसके बाद, पूरन कुमार की पत्नी व आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने डीजीपी कपूर समेत कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम बुधवार को किया जा रहा है और उनका अंतिम संस्कार चंडीगढ़ में किया जाएगा.

बिहार विधानसभा चुनाव: प्रशांत किशोर क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी पार्टी ने बिहार की राघोपुर सीट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के खिलाफ एक अन्य उम्मीदवार उतारा है. समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा, "नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा. पार्टी ने फैसला कर लिया है...मैं पार्टी में जो काम कर रहा हूं, करता रहूंगा. मैं पार्टी के व्यापक हित के लिए संगठनात्मक कार्य जारी रखूंगा."

बिहार चुनाव में भी जेन-जी निभा सकते हैं अहम भूमिका

उन्होंने कहा, "यह पार्टी के व्यापक हित में लिया गया हमारा फैसला है, अगर मैं चुनाव लड़ता, तो इससे मेरा आवश्यक संगठनात्मक कार्यों से ध्यान भटक जाता." प्रशांत किशोर ने आगामी चुनावों में अपनी पार्टी की संभावनाओं पर भी विश्वास व्यक्त किया और कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि या तो यह मुकाबला पार्टी के लिए बड़ी जीत होगी या पूरी तरह से पराजय होगी.

बिहार : क्या फिर महिलाओं के भरोसे हैं नीतीश कुमार

प्रशांत किशोर की पार्टी ने अब तक तीन उम्मीदवारों की सूची जारी की है. 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

वहीं, मंगलवार को कांग्रेस ने 18 उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी और बाकी सीटों के लिए नामों को अंतिम रूप देने के लिए एक उप-समिति का गठन किया है.

गाजा में पहुंच रही मदद नहीं रोकेगा इस्राएल, शव लौटाने में देरी के बाद उठाए थे कुछ कदम

रिपोर्टों के मुताबिक, बंधकों के शवों की जल्द वापसी के लिए गाजा में मदद सीमित करके हमास पर दबाव बढ़ाने के जो कदम इस्राएली सरकार ने सोचे थे, उन्हें वापस ले लिया गया है. इन कदमों में मानवीय सहायता पर कुछ पाबंदियां लगाना और गाजा व मिस्र के बीच की राफाह सीमा को बंद रखना शामिल था.

मंगलवार, 14 अक्टूबर को गाजा में मौजूद कुल 28 मृत बंधकों में से सिर्फ चार के शव लौटाए जाने के बाद यह घोषणा की गई थी. द टाइम्स ऑफ इस्राएल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हमास ने कहा है वह बुधवार को चार और मृत बंधकों के शव इस्राएल को लौटाएगा.﻿

हमास के साथ हुए युद्धविराम समझौते के तहत हर रोज मानवीय सहायता लाए 600 ट्रक फलीस्तीनी इलाकों में दाखिल होंगे. शवों की वापसी से पहले इस्राएल ने कहा था कि वह ट्रकों की संख्या को 300 तक सीमित कर देगा. युद्धविराम समझौते के तहत हमास अब तक आठ ताबूत सौंप चुका है. इससे पहले अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस ने मंगलवार को कहा कि शवों की वापसी में कई दिन या हफ्ते लग सकते हैं. हमास ने कहा कि गाजा पट्टी में मची भारी तबाही के कारण शवों को बरामद करने में ज्यादा वक्त लग रहा है.

दो साल बाद घर लौटते लाखों फलीस्तीनी

भारतीय-अमेरिकी विशेषज्ञ एश्ले टेलिस गुप्त अमेरिकी दस्तावेज रखने के आरोप में गिरफ्तार

अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि भारतीय-अमेरिकी विशेषज्ञ एश्ले टेलिस को "राष्ट्रीय रक्षा सूचना को अवैध रूप से रखने" के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. 64 साल के टेलिस पूर्व अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारी हैं और उन्होंने भारत-अमेरिका परमाणु समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, न्याय विभाग ने टेलिस पर "गोपनीय दस्तावेजों को छापने और उन्हें घर में रखने" का आरोप लगाया है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कोर्ट को सौंपे गए दस्तावेजों के अनुसार, टेलिस के घर से एक हजार से अधिक पन्नों के टॉप-सीक्रेट दस्तावेज बरामद हुए हैं.

वर्जीनिया के पूर्वी जिले की अटॉर्नी लिंडसे हैलिगन ने बताया कि वर्जीनिया के वियना के एश्ले टेलिस को सप्ताहांत में गिरफ्तार किया गया. उनके खिलाफ अवैध तौर पर राष्ट्रीय रक्षा से जुड़ी जानकारी रखने के आरोप में आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है.

हैलिगन ने कहा, "हम अमेरिकी लोगों को सभी विदेशी और घरेलू खतरों से बचाने पर पूरी तरह केंद्रित हैं. इस मामले में लगाए गए आरोप हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं." उन्होंने आगे कहा, "इस मामले में तथ्य और कानून स्पष्ट हैं, और हम न्याय सुनिश्चित करने के लिए उनका पालन करते रहेंगे." दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 साल की जेल और 2.5 लाख डॉलर तक के जुर्माने का सामना कर पड़ सकता है.

दिवाली पर दिल्ली में ग्रीन पटाखों की अनुमति, लेकिन कुछ शर्तों के साथ

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 15 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दे दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ. कोर्ट ने कहा कि 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री और उसे फोड़ने की अनुमति होगी. इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि बेचे जा रहे पटाखों पर क्यूआर कोड होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे फोड़ने का समय सुबह 6 से 7 बजे और शाम 8 बजे से रात 10 बजे के बीच तय किया है.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अवधि के बाद इन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने पर निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने केवल नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है. कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को इस अवधि के दौरान वायु और जल की गुणवत्ता की निगरानी करने और 14 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली की हवा पर आतिशबाजी के प्रभाव पर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

राजस्थान के जैसलमेर में चलती बस में आग, 20 की मौत

राजस्थान में जैसलमेर-जोधपुर राजमार्ग पर मंगलवार, 14 अक्टूबर को एक चलती एसी स्लीपर बस में आग लग गई और लगभग 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य को जोधपुर के अस्पतालों में रेफर किया गया है.

चश्मदीदों के अनुसार जैसलमेर में, आग ने तेजी से बस को अपनी चपेट में ले लिया और यात्री अपनी जान बचाने के लिए चलती बस से कूद पड़े. जैसलमेर जिला कलेक्टर ने यात्रियों के परिजनों से मृतकों की पहचान के लिए आगे आने का अनुरोध किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया. पीएमओ द्वारा जारी एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से कहा गया, "राजस्थान के जैसलमेर में हुई दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि से व्यथित हूं. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

उन्होंने कहा, "प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे."