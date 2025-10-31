शुक्रवार, 31 अक्टूबर की बड़ी खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

स्वागत है DW हिन्दी के लाइव ब्लॉग पर, जहां दिनभर की तमाम ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स हम एक साथ पेश करते हैं ताकि आपको सारी बड़ी और जरूरी खबरें एक साथ मिल जाएं.- एनडीए ने बिहार में जारी किया घोषणा-पत्र

- भारतीयों को मुफ्त में मिल रहे एआई सब्सक्रिप्शन

- भारत-अमेरिका के बीच हुआ सैन्य समझौता

बिहार चुनाव: एनडीए के घोषणापत्र में एक करोड़ से अधिक रोजगार देने का वादा

बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इसमें एनडीए ने एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी व रोजगार देने का वादा किया है. गठबंधन ने एक करोड़ से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने, किसानों को सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी देने और एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया है.

एनडीए के घोषणा पत्र में विद्यार्थियों और युवाओं पर भी फोकस किया गया है. गठबंधन ने गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का वादा किया है. उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यनरत सभी एससी वर्ग के छात्रों को हर महीने 2000 रुपये देने का वादा किया है. इसके अलावा, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाने की बात कही है.

एनडीए ने रोजगार के लिए हर जिले में फैक्ट्री व 10 नए औद्योगिक पार्क बनाने का वादा किया है. इसके अलावा, डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने की बात भी कही है. गठबंधन ने महिला रोजगार योजना के तहत, महिलाओं को दो लाख रुपये तक की सहायता राशि देने का वादा किया है. एनडीए गठबंधन के सभी प्रमुख वादे नीचे दी गई पोस्ट में पढ़े जा सकते हैं.