'बोतल या सिंक में पेशाब करें': 30,000 फीट की ऊंचाई पर खराब हुआ Virgin Australia Flight का टॉयलेट, केबिन में फैली गंदगी और बदबू

Photo- @VirginAustralia/X

Flight Toilets Crisis: बाली से ब्रिस्बेन जाने वाली वर्जिन ऑस्ट्रेलिया (Virgin Australia Flight) की एक फ्लाइट में यात्रियों को एक ऐसे डरावने और शर्मनाक अनुभव का सामना करना पड़ा, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उड़ान के दौरान 30,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के सभी टॉयलेट अचानक काम करना बंद (Toilet Stopped Working) कर दिए. छह घंटे की इस यात्रा के आखिरी डेढ़ घंटे यात्रियों के लिए बेहद मुश्किल साबित हुए. बताया जा रहा है कि 28 अगस्त को डेनपसार हवाई अड्डे (Denpasar Airport) से रवाना हुई.

इस Boeing 737 Max 8 फ्लाइट में पीछे का एक टॉयलेट शुरू से ही काम नहीं कर रहा था. एयरलाइन ने मरम्मत के इंतजार में उड़ान रद्द करने के बजाय उड़ान भरने का फैसला किया.

बोतल में पेशाब करने को कहा

लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक और टॉयलेट खराब (Toilet Fail) हो गया. इस स्थिति में, पूरे विमान के लिए केवल एक ही आगे का टॉयलेट बचा था. लगभग आधे रास्ते तक पहुंचने तक, वह भी खराब हो गया और फिर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई. चालक दल (Cabin Crew) के सदस्यों ने यात्रियों को बोतलों या खराब शौचालयों से किसी तरह काम चलाने की सलाह दी. परिणामस्वरूप, केबिन में गंदगी और बदबू फैल गई.

यात्रियों का सबसे खराब अनुभव

कई यात्रियों ने इस घटना को अपमानजनक और तनावपूर्ण अनुभव बताया. एक महिला यात्री ने बताया कि एक बुजुर्ग महिला सार्वजनिक रूप से खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाई और सबके सामने भीग गई. कुछ बच्चे लगातार रो रहे थे. बिजनेस क्लास (Business Class) में एक यात्री ने जब बोतल इस्तेमाल करने से इनकार किया, तो उसे सिंक का ऑप्शन दिया गया. यात्रियों ने शिकायत की है कि पेशाब फर्श पर बहने लगा था और विमान के अंदर सांस लेना मुश्किल हो गया था.

एयरलाइन की सफाई

वर्जिन ऑस्ट्रेलिया (Virgin Australia) ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया है और कहा है कि यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि सभी शौचालय एक साथ क्यों खराब हो गए. एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों को उड़ान क्रेडिट (Flight Credits) का आश्वासन दिया है और चालक दल (Cabin Crew) के प्रयासों की सराहना की है. हालांकि, इस घटना ने उड़ानों में बुनियादी सफाई और स्वच्छता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.