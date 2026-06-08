Philippines Earthquake: फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, 5 लोगों की मौत; तटीय इलाकों से टकराईं 1.4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें

फिलीपींस में भूकंप (Photo Credits: X)

मनीला, 8 जून: फिलीपींस (Philippines) के दक्षिणी हिस्से में सोमवार सुबह एक बड़ा प्राकृतिक संकट (Natural Disaster) सामने आया है. स्थानीय आपदा प्रबंधन अधिकारियों (Local Disaster Management Officials) के अनुसार, समुद्र के भीतर आए 7.8 तीव्रता के एक अत्यंत शक्तिशाली भूकंप (Powerful Earthquake) के कारण कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई है. जनरल सैंटोस सिटी के आपदा प्रबंधन प्रमुख एग्रीपिनो डासेरा ने बताया कि प्रशासन अभी भी हताहतों की कुल संख्या और संपत्ति को पहुंचे नुकसान का सटीक आकलन करने में जुटा हुआ है. भूकंप के तुरंत बाद समुद्र में ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में सुनामी का खतरा पैदा हो गया है. यह भी पढ़ें: Earthquake in Assam: असम में फिर भूकंप, 3.9 तीव्रता के झटके से लोग सहमे, तीन दिन में दूसरी बार आया

33 किमी गहराई पर था केंद्र; ढहीं इमारतें और कटी बिजली

'फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलोजी एंड सीस्मोलॉजी' (Phivolcs) के मुताबिक, यह टेक्टोनिक भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 7:37 बजे आया. रिक्टर स्केल पर 7.8 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र जमीन से 33 किलोमीटर की गहराई में स्थित था. इसका मुख्य केंद्र माइंडानो द्वीप पर सारंगानी प्रांत के मासिम शहर के तट से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था.

यह क्षेत्र लगभग 7 लाख की आबादी वाले प्रमुख शहर 'जनरल सैंटोस' के बेहद करीब है. भूकंप के जोरदार झटकों के कारण स्थानीय मीडिया ने कुछ इमारतों के ढहने और व्यापक रूप से बिजली आपूर्ति ठप (Power Outages) होने की रिपोर्ट की है. भूकंप के ये तेज झटके आस-पास के कई पड़ोसी प्रांतों में भी गहराई से महसूस किए गए.

फ़िलीपींस में मिंडानाओ तट के पास ज़बरदस्त भूकंप आया

A powerful 7.8 magnitude earthquake struck off #Mindanao in the southern #Philippines on the morning of June 8. The U.S. Tsunami Warning System has issued a tsunami threat. No verified figures on casualties or damage are available yet. Massive damage seen at General… pic.twitter.com/OgPv9offnh — Da Nang Expat (@Carlosa_DaNang) June 8, 2026

9 प्रांतों में सुनामी की चेतावनी; 1.4 मीटर ऊंची लहरें टकराईं

संस्थान ने भूकंप के तुरंत बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए देश के 9 तटीय प्रांतों के लिए एक आधिकारिक सुनामी चेतावनी (Tsunami Warning) जारी की है. तटीय क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने या समुद्र तट से दूर अंदरूनी इलाकों की ओर विस्थापित होने की सख्त सलाह दी गई है.

वैज्ञानिकों के अनुसार, समुद्र के भीतर लगे इस झटके के बाद अब तक दर्ज की गई सबसे ऊंची सुनामी लहर 1.4 मीटर (लगभग 4.5 फीट) तक पहुंच चुकी है. अनुमान लगाया गया है कि सोमवार सुबह से शुरू हुआ सुनामी की इन लहरों के टकराने का यह सिलसिला अगले कई घंटों तक जारी रह सकता है. यह भी पढ़ें: Earthquake in Italy: इटली के कैलाब्रिया तट पर 6.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, सिसिली और पुगलिया सहित कई प्रांतों में महसूस किए गए झटके

राष्ट्रपति मार्कोस ने दिए त्वरित रेस्क्यू और कड़े मॉनिटरिंग के आदेश

इस भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुआल्डेज़ मार्कोस ने पूरे प्रभावित क्षेत्र में आपदा प्रतिक्रिया (Disaster Response) और राहत कार्यों को युद्धस्तर पर शुरू करने का आदेश दिया है. उन्होंने सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को पल-पल की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है.

राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित रूप से ऊंचे सुरक्षित स्थानों (Evacuation Centers) पर चले जाएं.

"पैसिफिक रिंग ऑफ फायर" में स्थित है फिलीपींस

भौगोलिक दृष्टिकोण से, यह शक्तिशाली भूकंप माइंडानो के अपतटीय (Offshore) क्षेत्र में आया है, जो फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है. यह क्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक भूकंप-संवेदनशील और सक्रिय हिस्सों में से एक माना जाता है.

फिलीपींस में बार-बार आने वाले इन भूकंपों और ज्वालामुखीय गतिविधियों का मुख्य कारण इसकी भौगोलिक स्थिति है. यह देश प्रशांत महासागर के "रिंग ऑफ फायर" (Ring of Fire) क्षेत्र में स्थित है, जो विशाल टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं का एक ऐसा चक्र है जहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट दर्ज किए जाते हैं. आपदा प्रबंधन की टीमें इस समय मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों को निकालने के कार्य में जुटी हुई हैं.