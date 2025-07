New Currency System in US: टेक्सास में अब सोना-चांदी से होगी खरीदारी! Gold और Silver को मिली कानूनी मुद्रा की मान्यता, 2027 से लागू हो जाएगा कानून

Texas Gold Silver Legal: अमेरिका के दक्षिणी राज्य टेक्सास से बड़ी और अनोखी खबर सामने आई है. यहां के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने 29 जून को हाउस बिल 1056 पर साइन कर दिया है, जिससे अब सोना और चांदी को कानूनी मुद्रा (Legal Tender) के रूप में मान्यता मिल गई है. यानी टेक्सास के लोग अब अपनी रोजमर्रा की खरीदारी के लिए सोना-चांदी का इस्तेमाल कर सकेंगे. गवर्नर एबॉट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा, "मैंने एक ऐसा कानून साइन किया है जो टेक्सासवासियों को रोजमर्रा के लेन-देन में सोने और चांदी का उपयोग करने की अनुमति देता है. यह अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 1, सेक्शन 10 को पूरा करता है."

ये भी पढें: Blue Origin New Shepard NS-33 Launch: अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने रचा इतिहास, न्यू शेपर्ड रॉकेट से 6 यात्रियों को कराई अंतरिक्ष की सैर; देखें VIDEO

I signed a law authorizing Texans to use gold & silver as legal tender in day-to-day financial transactions.

It fulfills the promise of Article 1, Section 10 of the U.S. Constitution.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 29, 2025