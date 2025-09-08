LIVE: जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री बनेंगी संयुक्त राष्ट्र महासभा की नई अध्यक्ष

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पांचवी महिला होंगी अनालेना बेयरबॉक

जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री और ग्रीन पार्टी की नेता अनालेना बेयरबॉक 9 सितंबर से संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने जा रही हैं. बेयरबॉक अपनी नई भूमिका अमेरिका के न्यूयॉर्क में शुरू करेंगी. इसी साल 2 जून को उन्हें महासभा का अध्यक्ष चुना गया था. उन्हें 193 में से 167 वोट मिले थे. अब अगले एक साल तक वह संयुक्त राष्ट्र की कई बेहद अहम बैठकों की अध्यक्षता करेंगी. साथ ही वह अगले साल होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासचिव के चुनाव की तैयारियों में भी शामिल होंगी. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से वह महासभा के अध्यक्ष का पद संभालने वाली पांचवीं महिला होंगी. उन्होंने अपने कार्यकाल की थीम चुनी है, "साथ हैं, तो बेहतर हैं."

हालांकि, बेयरबॉक की इस नई पारी से जर्मनी की सभी राजनीतिक पार्टियां उतनी उत्साहित नहीं हैं. एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूदा जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने कहा कि उनकी सरकार इस बात पर कोई दुखी करने वाली चर्चा नहीं करेगी कि जो महिला इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं वह कौन सी विदेश नीति अपनाएंगी. डीडब्ल्यू से बातचीत में एसपीडी, एफडीपी और ग्रीन पार्टी गठबंधन के एक पूर्व सदस्य ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि हमेशा से यह बात हैरान करने वाली रही कि ऐसा शख्स जो सबसे कम कूटनीतिक है, वह जर्मनी का विदेश मंत्री बना.