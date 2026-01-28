LIVE: 28 जनवरी की प्रमुख खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

भारत और दुनिया की अहम खबरें एक साथ, एक ही जगह पढ़ने के लिए आप सही पेज पर हैं. इस लाइव ब्लॉग को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, ताकि ताजा खबरें आप तक पहुंचा सकें.- महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान हादसे में निधन

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार का बुधवार, 28 जनवरी की सुबह एक विमान हादसे में निधन हो गया. डीजीसीए के मुताबिक, हादसा सुबह करीब आठ बजकर 45 मिनट पर हुआ, जब अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन बारामती में लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया. विमान में अजित के साथ दो कर्मचारी और दो पायलट भी सवार थे. उनकी भी इस हादसे में मौत हो गई.

अजित पवार जिला परिषद चुनाव के लिए एक जनसभा को संबोधित करने के लिए बारामती जा रहे थे. इससे पहले मंगलवार को वे मुंबई में बुनियादी ढांचे पर महाराष्ट्र कैबिनेट कमेटी की बैठक में शामिल हुए थे. अजित पवार सबसे लंबे वक्त तक महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं. उन्होंने अलग-अलग सरकारों में छह बार यह पद संभाला. उनकी शादी सुनेत्रा पवार से हुई थी, जिनसे उनके दो बेटे जय और पार्थ पवार हैं.