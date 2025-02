Kash Patel Bhagavad Gita Oath: भगवद गीता पर हाथ रखकर काश पटेल ने ली FBI डायरेक्टर पद की शपथ, व्हाइट हाउस में दिखी भारतीय परंपरा की झलक

भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक काश पटेल ने शनिवार को वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस परिसर के आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग में आयोजित एक समारोह में संघीय जांच ब्यूरो (FBI) के नौवें निदेशक के रूप में शपथ ली. इस दौरान उन्होंने भगवद गीता पर हाथ रखकर पद की जिम्मेदारी संभाली. उन्हें अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने शपथ दिलाई.

शपथ ग्रहण के बाद, पटेल ने अपने संबोधन में कहा, "मैं अमेरिकी सपने को जी रहा हूं. जो कोई भी सोचता है कि अमेरिकी सपना मर चुका है, वह मुझे देखे. आप पहली पीढ़ी के भारतीय से बात कर रहे हैं जो दुनिया के महानतम राष्ट्र की कानून प्रवर्तन एजेंसी का नेतृत्व करने वाला है. ऐसा कहीं और नहीं हो सकता."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पटेल की नियुक्ति की सराहना करते हुए कहा, "मैं काश पटेल को इसलिए पसंद करता हूं और इस पद पर नियुक्त करना चाहता था क्योंकि एजेंसी के एजेंट उनका सम्मान करते हैं. वह इस पद पर अब तक के सबसे बेहतरीन व्यक्ति साबित होंगे."

Kash Patel is sworn into office as the ninth Director of the FBI by Attorney General Pam Bondi at The White House. pic.twitter.com/5A3p7O05jo

— FBI (@FBI) February 22, 2025