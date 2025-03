VIDEO: विदाई भाषण के दौरान भावुक हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, कैमरे के सामने छलके आंसू

ओटावा: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कैमरे के सामने भावुक होना उनके कार्यकाल के अंतिम क्षणों में से एक बन गया. यह तब हुआ जब वे अपनी लिबरल पार्टी के नए नेता के चुनाव से पहले विदाई भाषण दे रहे थे.

लगभग एक दशक तक सत्ता में रहने वाले ट्रूडो ने गुरुवार को अपने विदाई भाषण के दौरान भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने हर दिन "कनाडाई नागरिकों को पहले रखा" और भविष्य में भी उन्हें निराश नहीं करेंगे.

"व्यक्तिगत स्तर पर, मैंने यह सुनिश्चित किया कि इस पद पर हर एक दिन मैंने कनाडाई नागरिकों को प्राथमिकता दी. मैं यहां इसलिए हूं ताकि आप सभी को यह बता सकूं कि हम आपके साथ हैं. इस सरकार के अंतिम दिनों में भी हम कनाडाई लोगों को आज और भविष्य में निराश नहीं करेंगे," ट्रूडो ने अपने भाषण में कहा.

जनवरी में ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की थी, जब उनकी लोकप्रियता में गिरावट और पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा था. वे तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता.

NEW: Canadian Prime Minister Justin Trudeau starts crying in front of reporters.

"I've made sure that every single day in this office, I put Canadians first, that I have people's backs."

"And that's why I'm here to tell you all that we got you. Even in the very last…

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 6, 2025