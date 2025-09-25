Earthquake in Venezuela: भूकंप से कांपा उत्तर-पश्चिमी वेनेजुएला, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6.4 रिकॉर्ड

भूकंप की प्रतीकात्मक तस्वीर (Image Generated by AI)

कराकस, 25 सितंबर : उत्तर-पश्चिमी वेनेजुएला (North-Western Venezuela) में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 मापी गई. भूकंप के झटके बुधवार रात करीब 10:21 बजे (स्थानीय समयानुसार) महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र, जिसकी गहराई 10.0 किलोमीटर थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भूकंप का केंद्र राजधानी कराकस से लगभग 600 किलोमीटर पश्चिम में, जुलिया राज्य के मेने ग्रांडे शहर के पास था. काराकस सहित कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है.

भूकंप कई राज्यों और पड़ोसी कोलंबिया में भी महसूस किया गया. कई लोगों ने सीमावर्ती इलाकों के पास स्थित आवासीय और कार्यालय भवनों को खाली कर दिया. मेने ग्रांडे, माराकाइबो झील के पूर्वी तट पर स्थित है, जो वेनेजुएला के तेल उद्योग के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है. वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं. हालांकि, भूकंप के बाद सरकारी चैनल ने अपने नियमित कार्यक्रम जारी रखे और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो विज्ञान-आधारित सेगमेंट में नजर आए. यह भी पढ़ें : Mumbai Garba Night Brawl: गोरेगांव के नेस्को कंपाउंड में नवरात्रि डांडिया कार्यक्रम में 19 वर्षीय युवक की पिटाई (Watch Video)

लगभग एक घंटे बाद, संचार मंत्री फ्रेडी नानेज ने टेलीग्राम ऐप पर बताया कि वेनेजुएला तकनीकी अनुसंधान फाउंडेशन ने 3.9 और 5.4 तीव्रता के दो भूकंप दर्ज किए हैं. हालांकि, उन्होंने यूएसजीएस द्वारा पहचाने गए भूकंप का जिक्र नहीं किया. उन्होंने माना कि कम तीव्रता के झटके जुलिया में और 5.4 तीव्रता का बरिनास में महसूस किया गया. वेनेजुएला ने पिछली चार शताब्दियों से विनाशकारी भूकंपों का अनुभव किया है. राष्ट्रीय भूकंपीय सूची के अनुसार, देश में लगभग 180 भूकंपों ने नुकसान पहुंचाया है.

भूकंप मुख्य रूप से अर्थ क्रस्ट में दरारों के साथ ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण आते हैं, जो आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होता है. ये प्लेटें हमेशा गति में रहती हैं, लेकिन घर्षण के कारण अटक सकती हैं. जब निर्मित तनाव घर्षण से अधिक हो जाता है, तो चट्टानें अचानक खिसक जाती हैं या टूट जाती हैं, जिससे भूकंपीय तरंगों के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है जिससे ज़मीन हिलती है.