अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया नया मिसाइल सिस्टम? US ने खुद दिया जवाब

Representational Image | Unsplash

अमेरिका पाकिस्तान को नई मिसाइल पहुंचा रहा है... इस अफवाह को खुद अब अमेरिका में खारिज कर दिया है. भारत में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका दूतावास (United States Embassy in India) ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि पाकिस्तान को कोई नया मिसाइल सिस्टम नहीं दिया जा रहा है. हाल ही में अमेरिका के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी एक रिपोर्ट के बाद यह अटकलें तेज हो गई थीं कि पाकिस्तान को उन्नत मिसाइल तकनीक मिल रही है. लेकिन अब अमेरिकी प्रशासन ने इन खबरों को अफवाह बताया है.

30 सितंबर 2025 को United States Department of Defense ने एक नियमित कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की थी. इसमें कई देशों के लिए एक पुराने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में संशोधन की बात कही गई थी. इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल था, जिसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्टों ने यह मान लिया कि अमेरिका पाकिस्तान को नए मिसाइल सिस्टम दे रहा है.

हालांकि, अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक Foreign Military Sales (FMS) कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव था, जिसमें पाकिस्तान समेत कई देशों के लिए “सपोर्ट और स्पेयर पार्ट्स” शामिल थे.

नया मिसाइल सिस्टम नहीं दिया गया

अमेरिकी दूतावास के बयान में कहा गया, “इस कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान को कोई नया Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) देने का प्रावधान नहीं है. यह केवल मेंटेनेंस और सपोर्ट से जुड़ा समझौता है. पाकिस्तान की मौजूदा सैन्य क्षमता में किसी भी तरह के अपग्रेड की बात नहीं है.” इस बयान के बाद पाकिस्तान को नए हथियार मिलने की अटकलों पर विराम लग गया है.

41.6 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट, कई देश शामिल

कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स के मुताबिक, Raytheon Technologies को AMRAAM मिसाइलों से जुड़े प्रोडक्शन और सपोर्ट के लिए लगभग 41.6 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त बजट मिला है. इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के अलावा ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान समेत 30 से अधिक देश शामिल हैं.

क्यों फैली अफवाह?

दरअसल, जैसे ही पाकिस्तान का नाम इस कॉन्ट्रैक्ट में आया, कुछ रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि अमेरिका पाकिस्तान को नए मिसाइल सिस्टम दे रहा है. लेकिन हकीकत में यह एक पुराना समझौता था, जिसमें मेंटेनेंस और पार्ट्स सप्लाई की बात की गई थी, न कि नए हथियार देने की. अमेरिका ने पाकिस्तान को नया मिसाइल सिस्टम देने की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है.