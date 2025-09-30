Pakistan Quetta Bomb Blast: पाकिस्तान के क्वेटा में बम विस्फोट, 2 से अधिक की मौत, कई घायल; देखें धमाके का भयावह VIDEO
Photo Credits Twitter)

Pakistan Quetta Bomb Blast: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में मंगलवार रात एक भयानक बम धमाके ने शहर को दहला दिया. जिन्ना रोड के पास एक स्टेडियम के पार्किंग क्षेत्र में हुए इस सुसाइड बॉम्बिंग में 2 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. धमाके के समय सैकड़ों बलूचिस्तान नेशनल पार्टी (बीएनपी) के सदस्य एक राजनीतिक रैली में जुटे हुए थे, जो पूर्व प्रांतीय नेता सरदार अताउल्लाह मेंगल की पुण्यतिथि पर आयोजित की गई थी.

क्वेटा में बम विस्फोट

धमाके के बाद इलाके में धुंध और धुआं छा गया, जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल फैल गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाका स्टेडियम के बाहर पार्किंग में हुआ, जहां रैली में शामिल लोग इकट्ठा हो रहे थे. बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मुहम्मद काकर ने बताया कि सुसाइड बॉम्बर सुरक्षा व्यवस्था के कारण रैली स्थल तक नहीं पहुंच सका, अन्यथा क्षति और भयावह हो सकती थी. यह भी पढ़े: Pakistan: बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस में ब्लास्ट, ट्रेन पटरी से उतरकर पलटी

पाकिस्तान के क्वेटा में बम विस्फोट

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

घायलों को तुरंत क्वेटा के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, और धमाके की गंभीरता को देखते हुए शहर की सभी मेडिकल सुविधाओं में आपातकाल घोषित कर दिया गया. कुछ रिपोर्ट्स में 11 से 15 मौतों का जिक्र है, लेकिन आधिकारिक आकंडे अभी सामने नहीं आये हैं.

पीएम शहबाज शरीफ ने की हमले की निंदा

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले की कड़ी निंदा की है.  उन्होंने कहा कि यह आतंकवादियों की बलूचिस्तान में अराजकता फैलाने की साजिश का प्रमाण है. बलूचिस्तान प्रांत, जो अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से सटा हुआ है, लंबे समय से अलगाववादी विद्रोह का शिकार रहा है.