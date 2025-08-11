भारत ने डैम बनाया तो जंग होगी... सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की गीदड़भभकी

Bilawal Bhutto | Facebook

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी दी है. बिलावल भुट्टो ने कहा, 'अगर भारत सिंधु नदी पर डैम बनाने या सिंधु जल संधि को स्थगित रखने की कोशिश करता है, तो हालात सीधे युद्ध तक पहुंच जाएंगे.' यह बयान उन्होंने हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई के 282वें उर्स के मौके पर, भीत शाह में आयोजित 'शाह लतीफ पुरस्कार' समारोह में दिया.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट, इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों की पानी-गैस सप्लाई बंद.

अपने भाषण में भुट्टो ने दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है और इस मुद्दे पर भारत पर "बर्बरता" का आरोप लगाया. उन्होंने समर्थकों से कहा कि "हर पाकिस्तानी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है" और दावा किया कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं ने भारत को "ऐतिहासिक जवाब" दिया है.

बता दें कि हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए थे, जिनमें सिंधु जल संधि को रोकना भी शामिल था. इसके साथ ही भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला कर उन्हें ध्वस्त कर दिया. यह कार्रवाई पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका साबित हुई.

भारत के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान

बिलावल भुट्टों का यह बयान उस समय आया है जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भी खुलेआम परमाणु युद्ध की धमकी दी थी. मुनीर ने अमेरिका के फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम के दौरान भारत विरोधी बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान “कभी पीछे नहीं हटेगा.”

भारतीय सेना की तैयारी

इससे पहले भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी चेतावनी दी थी कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है और सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों को फ्री हैंड दिया गया, जिसके चलते मिशन सफल रहा. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि पहले उन्हें लगा ‘सिंदूर’ का मतलब ‘सिंधु’ नदी है और इस तरह इंडस वॉटर ट्रीटी को ही फ्रीज कर दिया गया है.