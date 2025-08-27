Afghanistan Road Accident: अफगानिस्तान के काबुल में सड़क दुर्घटना, 25 लोगों की मौत, 27 घायल

(Photo Credits ANI)

काबुल, 27 अगस्त : अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिम में बुधवार सुबह एक यात्री बस के पलट जाने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए. यह जानकारी तालिबान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी. मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ को बताया कि यह घटना दक्षिणी कंधार को काबुल से जोड़ने वाले राजमार्ग पर अरघांडी इलाके में हुई और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई.

कानी ने आगे बताया कि पुलिस और आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत संज्ञान लिया और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाया. अफगानिस्तान में सड़क सुरक्षा के लिहाज से यह सप्ताह बेहद विनाशकारी रहा है, जिसमें लगभग 100 लोगों की जान चली गई. काबुल की दुर्घटना से पहले पश्चिमी हेरात प्रांत के गुजारा जिले में एक और भीषण हादसा हुआ था. इस दुर्घटना में एक यात्री बस ईरान से निर्वासित अफगान प्रवासियों को काबुल ले जा रही थी. यह बस एक मोटरसाइकिल और ईंधन ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद बस में आग लग गई और 79 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में 19 बच्चे और कई महिलाएं शामिल थीं. यह भी पढ़ें : डोनाल्ड ट्रंप युद्ध मध्यस्ता के दावे पर बरकरार, टैरिफ पर कायम रहने के बीच पीएम मोदी को बताया ‘शानदार इंसान’

प्रांतीय पुलिस ने बताया कि 24 अगस्त को उत्तरी अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में एक वाहन के सड़क से उतरकर पलट जाने से तीन यात्रियों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता एहसानुल्लाह कामगर ने बताया कि यह घटना 24 अगस्त को कोहिस्तान जिले के पुल-ए-शोपे इलाके में हुई, जहां एक यात्री वाहन लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण पलट गया. मृतकों में एक महिला और एक बच्चा शामिल हैं, जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. कामगर ने बताया कि चार घायलों को तुरंत इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाया गया.

सूचना एवं संस्कृति मामलों के प्रांतीय निदेशक हाफिज अब्दुल बारी राशिद ने बताया कि 22 अगस्त को दक्षिणी अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में एक ट्रैक्टर के नदी में गिर जाने से 12 लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. अधिकारी ने बताया कि यह घातक दुर्घटना गरमसिर जिले में हुई, जिसमें तीन महिलाओं और नौ बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए, सभी बच्चे थे. अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाकर्मी समय पर दुर्घटनास्थल पर पहुंच गए और 14 अन्य लोगों को बचा लिया.