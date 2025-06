VIDEO: पाकिस्तान के स्वात नदी में दो परिवारों के 18 लोग बहे, 17 की हुई मौत, प्रशासन से नहीं मिली कोई मदद, घटना का वीडियो आया सामने

पेशावर, पाकिस्तान: पाकिस्तान के मिंगोरा के स्वात नदी से एक दिल दहला देनेवाली खबर सामने आई है. जहांपर पिकनिक मनाने नदी के किनारे पहुंचे लोगों के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा. नदी में अचानक से बाढ़ आ गई और दो परिवारों के करीब 18 पानी में फंस गए. इसके बाद इस पानी के बहाव में 17 लोग बह गए, जिनमें से 17 लोगों की मौत हो गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग छोटी सी टीले नुमा उंची जगह पर अपनी जान बचाकर खड़े है और चारों तरफ बाढ़ का पानी ही पानी है. ये भी जानकारी सामने आई है की प्रशासन की ओर से इन्हें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली है.

इन्हें रेस्क्यू किया जाता तो शायद इनकी जान बच सकती थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @MithilaWaala नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Pakistan: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अचानक आई बाढ़, 11 लोगों की मौत

स्वात नदी में बहे 18 लोग

🚨TRAGIC #Pakistan: 15 members of a family hailing from #Sialkot, Punjab were swept away in the #SwatRiver due to flood in Mingora, Swat.

Eyewitness claim family cried, screamed and waited for hours for help from Pak Govt, Army and Police But No one came to rescue them. pic.twitter.com/4JQeJ3QJgC

— Amitabh Chaudhary (@MithilaWaala) June 27, 2025