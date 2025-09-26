ChatGPT Pulse क्या है? OpenAI ने लॉन्च किया नया फीचर, मिलेगा Personal Assistant जैसा अनुभव

What Is ChatGPT Pulse: OpenAI ने अपने ChatGPT प्रोडक्ट में एक नया फीचर, ChatGPT Pulse, पेश किया है. यह फिलहाल पेड Pro यूजर्स के लिए उपलब्ध है. इस नए फीचर का उद्देश्य यूजर्स को उनकी दैनिक दिनचर्या और जरूरी कामों में पर्सनल लेवल पर हेल्प करना है. ChatGPT Pulse फिलहाल प्रीव्यू मोड में है, यानी केवल प्रो कस्टमर ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह उनके लिए कैसे काम करता है. OpenAI भविष्य में इसे और ज्यादा यूजर्स के लिए उपलब्ध कराने की प्लानिंग कर रहा है.

ChatGPT Pulse क्या है?

OpenAI के अनुसार, ChatGPT Pulse एक पर्सनल असिस्टेंट है जो यूजर्स के डेटा, पिछली बातचीत और कैलेंडर जैसे कनेक्टेड ऐप्स से जानकारी लेकर व्यक्तिगत सुझाव देता है. यह फीचर रात भर काम करता है और अगली सुबह कस्टमाइज्ड गतिविधियों या कार्यों का सुझाव देता है. इसमें ट्रैवेल प्लानिंग, मीटिंग्स, पढ़ाई के कार्यक्रम या अन्य रोजमर्रा की गतिविधियों के सुझाव शामिल हो सकते हैं.

ChatGPT Pulse कैसे काम करता है?

OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने बताया कि ChatGPT Pulse "एक बेहद सक्षम पर्सनल असिस्टेंट" की तरह काम करता है. अगर यूजर्स अपनी प्राथमिकताएं और रुचियां शेयर करते हैं, जैसे "मैं बोरा बोरा जाना चाहता हूं" या "मेरा बच्चा 6 महीने का है और मैं उसके विकास के बारे में जानना चाहता हूं," तो ChatGPT Pulse इन प्राथमिकताओं के आधार पर उपयोगी अपडेट और सुझाव प्रदान करता है.

पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा Pulse

सैम ऑल्टमैन ने यह भी कहा कि ChatGPT Pulse केवल एक चैटबॉट नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह सुविधा अभी अपने शुरुआती चरण में है और समय के साथ और अधिक स्मार्ट और उपयोगी होती जाएगी. OpenAI का लक्ष्य भविष्य में प्रो यूजर्स के अलावा Plus Users के लिए भी पल्स उपलब्ध कराना है.