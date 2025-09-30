WhatsApp Chat को Arattai App में कैसे एक्सपोर्ट करें? जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

How To Export WhatsApp Chat to Arattai App: भारतीय टेक कंपनी Zoho द्वारा लॉन्च किया गया Arattai App तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इसे WhatsApp का एक देशी विकल्प माना जा रहा है. Google Play Store और Apple App Store पर इसके डाउनलोड लगातार बढ़ रहे हैं. हालांकि, नए यूजर्स के सामने एक बड़ी समस्या यह है कि वे पुरानी WhatsApp चैट खो सकते हैं. यह समस्या अब हल हो गई है, क्योंकि Arattai App आपको WhatsApp से चैट इम्पोर्ट करने की सुविधा भी दे रहा है. लोग अक्सर WhatsApp से दूसरे मैसेजिंग ऐप पर स्विच नहीं करते, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स वहां एक्टिव रहते हैं.

हालांकि, अगर आपके दोस्त या परिवार के लोग पहले ही Arattai पर जा चुके हैं, तो आप अपनी पुरानी चैट्स को आसानी से वहां ट्रांसफर कर सकते हैं.

ये भी पढें: Made in India मैसेजिंग ऐप ‘Arattai’ को मिल रहा जोरदार सपोर्ट, नवंबर में आएगा बड़ा अपडेट; भारत सरकार ने भी की तारीफ

WhatsApp से Arattai ऐप में चैट ट्रांसफर करना हुआ आसान

Arattai already supports chat import. You can import WhatsApp chats either into a new group or an existing chat. Give it a try! 🚀 — Arattai (@Arattai) September 28, 2025

WhatsApp चैट को Arattai में कैसे ट्रांसफर करें?

सबसे पहले सुनिश्चित करें कि जिसका Chat आप Import करना चाहते हैं, वह 'Arattai App' पर मौजूद हो.

Arattai ऐप को अपने 'Phonebook Contacts' को एक्सेस करने दें, ताकि सभी नंबर आसानी से सिंक हो जाएं.

अब WhatsApp खोलें और ऊपर दाईं ओर दिए गए तीन बिंदुओं पर क्लिक करके 'Settings' में जाएं.

वहां से 'More' ऑप्शन पर जाएं और 'Export Chat' चुनें.

यहां आपको दो विकल्प मिलेंगे: Include Media (फोटो, वीडियो समेत) या Without Media (सिर्फ मैसेज).

जैसे ही आप चुनते हैं, स्क्रीन पर अलग-अलग प्लेटफॉर्म दिखाई देंगे, जहां Chats Export की जा सकती हैं.

इनमें से Arattai ऐप चुनें. अब उस कॉन्टैक्ट का नाम चुनें जो अरट्टाई पर पहले से मौजूद है.

अंत में Import पर टैप करें, और आपकी पूरी चैट Arattai पर ट्रांसफर हो जाएगी.

किन बातों का ध्यान रखना जरूरी?

यह ध्यान रखना जरूरी है कि जिसके साथ Chat Import करनी है, उसने भी Arattai App अपने फोन पर इंस्टॉल किया हो. अगर वह ऐप पर नहीं है, तो ट्रांसफर संभव नहीं होगा.

Technology Experts का मानना है कि यह फीचर Arattai App को और मजबूत बनाएगा, क्योंकि यूजर्स बिना किसी Data Loss के अपने पुराने चैट हिस्ट्री को साथ ले जा पाएंगे. इस तरह भारतीय ऐप्स पर लोगों का भरोसा और भी बढ़ सकता है.