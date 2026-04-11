Yuzvendra Chahal News: युजवेंद्र चहल को लेकर वायरल वीडियो में दावा, चलती कार में सिगरेट पीने और बाहर फेंकने का आरोप, VIDEO देख लोगों का फूटा गुस्सा

(Photo X@offpacedelivery)

Yuzvendra Chahal News: पंजाब किंग्स के अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल एक कथित वायरल वीडियो के कारण विवादों के घेरे में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे इस अनवेरिफाइड वीडियो में एक व्यक्ति, जो चहल के समान दिखता है, कार चलाते हुए सिगरेट पीता है और फिर उसे खिड़की से बाहर सड़क पर फेंक देता है. हालांकि वीडियो की प्रामाणिकता और यह कब का है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन इसे लेकर इंटरनेट पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

युजवेंद्र चहल पर उठे सवाल

वीडियो के वायरल होने के बाद, कई उपयोगकर्ताओं ने सार्वजनिक हस्तियों से बेहतर व्यवहार और नागरिक बोध (Civic Sense) की अपेक्षा जताई है. नेटिजन्स का कहना है कि एक प्रसिद्ध खिलाड़ी द्वारा सड़क पर कचरा फेंकना और सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह का व्यवहार करना अस्वीकार्य है. प्रशंसकों ने इसे 'अनुशासनहीनता' करार देते हुए कड़ी आलोचना की है. यह भी पढ़े: Yuzvendra Chahal’s Viral Post: युजवेंद्र चहल की पोस्ट से छिड़ी राष्ट्रभक्ति की बहस; वैश्विक तनाव के बीच सोशल मीडिया पर वायरल

देखें वायरल वीडियो

🚨 Meet Yuzvendra Chahal, caught smoking a cigarette and carelessly throwing it onto the road. All that money and still no class, no civic sense. Disgusting pic.twitter.com/joHVrkbGPL — Wickets Hitting (@offpacedelivery) April 10, 2026

हालिया फिटनेस और जीवनशैली दावों से उलट

यह विवाद तब सामने आया है जब चहल ने हाल ही में अपनी फिटनेस और जीवनशैली में बड़े बदलाव का दावा किया था। कुछ समय पहले ही एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि पिछले छह महीनों से उन्होंने पूरी तरह से शराब छोड़ दी है ताकि वे अपनी फिटनेस पर ध्यान केंद्रित कर सकें और टीम के युवा खिलाड़ियों के लिए एक उदाहरण पेश कर सकें। इस नए विवाद ने उनके द्वारा दिए गए बयानों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

आगामी मैच पर केंद्रित नजरें

वर्तमान में युजवेंद्र चहल IPL 2026 में पंजाब किंग्स (PBKS) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विवाद के बीच, आज 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होना है। इस मैच पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां टीम के प्रदर्शन के साथ-साथ इस ऑफ-फील्ड घटना पर भी चर्चा बनी हुई है.

अभी तक चहल या उनकी टीम की ओर से इस वायरल वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.