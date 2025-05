IPL 2025 New Schedule: कड़ी सुरक्षा के बीच आईपीएल फिर से शुरू होगा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter/IPL)

बेंगलुरु, 17 मई : कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बेंगलुरु में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फिर से शुरू होगा. शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के बीच मैच से यह शुरुआत होगी. आईपीएल मैचों की मेजबानी करने वाला शहर उत्साह से भरा हुआ है. सुरक्षाकर्मी, खोजी कुत्ते और मेटल डिटेक्टर सुरक्षित माहौल सुनिश्चित कर रहे हैं. प्रशंसक, मैचों को लेकर उत्साहित होने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और इसे सुनिश्चित करने के लिए किए गए निर्णयों का समर्थन करते हैं. कई प्रशंसक विराट कोहली के सम्मान में सफेद जर्सी पहन रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है.

कोहली के लिए यह मैच खास होगा जो टेस्ट से संन्यास की घोषणा के बाद उनका पहला मैच होगा और इसके साथ ही वह पर्पल कैप की होड़ में आगे निकलने की कोशिश करेंगे. चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के खिलाफ अपने पिछले मैच में कोहली ने 33 गेंद में 62 रनों की पारी खेली थी और यह उनका इस सीजन सातवां अर्धशतक था. जिससे उनके 505 रन हो गए हैं और वह चौथे नंबर पर हैं. असल में शीर्ष पर बैठे खिलाड़‍ियों ने पिछले मैचों में एक दूसरे से ऑरेंज कैप ह‍थियाई है क्‍योंकि सभी के बीच रनों का फासला बहुत कम है.

शीर्ष पर बैठे मुंबई इंडियंस के सूर्यकुमार यादव के 510 रन हैं और गुजरात टाइटंस के जॉस बटलर के 500 रन हैं जो पांचवें स्‍थान पर हैं. वहीं गुजरात टाइटंस के ही बी साई सुदर्शन (509 रन) और शुभमन गिल (508 रन) दूसरे और तीसरे स्‍थान पर हैं. ऐसे में कोहली को ऑरेंज कैप दोबारा हासिल करने के लिए केवल छह रनों की ज़रूरत है.

ऐसा हो सकता है कि पूरा स्‍टेडियम सफेदी में नहाए तो कोहली एक और अर्धशतक बनाने को देखेंगे. वैसे 11 पारियों में सात अर्धशतक भी किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है. प्रशंसक भी उनके टेस्‍ट संन्‍यास से भावुक हैं और वे भी इस पल को देखना चाहेंगे.