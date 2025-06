Asian Athletics Championships 2025 Medal Tally Updated: एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ चीन के बाद दूसरे स्थान पर भारतीय टीम

Asian Athletics Championships 2025 Medal Tally Updated: गुमी (दक्षिण कोरिया) में 27 से 31 मई तक आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 24 पदक अपने नाम किए. भारत ने 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया. इस प्रतियोगिता में चीन ने 19 गोल्ड के साथ पहला स्थान हासिल किया जबकि जापान 28 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जिसमें सिर्फ 5 स्वर्ण शामिल थे. इस प्रतियोगिता में भारत के 60 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया और कुल 30 इवेंट्स में देश का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें 15 पुरुष, 14 महिला और एक मिक्स्ड रिले इवेंट शामिल था. गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में दिलाया भारत को गोल्ड, सर्विन सेबेस्टियन ने रेस वॉक में जीता ब्रॉन्ज, यहां देखें एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का पदक तालिका

पहले दिन ही मिला पदक, आखिरी दिन तक छाया भारत

प्रतियोगिता के पहले दिन ही भारत को पहला पदक मिला, जब सर्विन सेबास्टियन ने पुरुषों की 20 किमी रेस वॉक में कांस्य पदक जीता. इसके बाद भारतीय एथलीटों ने एक के बाद एक दमदार प्रदर्शन कर देश के लिए 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक अर्जित किए.

भारत के लिए स्वर्ण जीतने वाले एथलीट

INDIA ENDS IT'S CAMPAIGN AT SECOND 2️⃣

8 Gold 🥇 10 Silver 🥈 6 Bronze 🥉

India wins 24 Medals including 8 GOLD in Asian Athletics Championship, Gumi 2025 🏆

INCREDIBLE PERFORMANCE BY INDIAN TEAM, SURPASSED PREVIOUS EDITION OF 6 GOLD!

WELL DONE 🇮🇳❤️ pic.twitter.com/eRhEuFe3nq

— The Khel India (@TheKhelIndia) May 31, 2025