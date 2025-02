India vs Bangladesh Live: आज दुबई में होगा रोमांचक मुकाबला, Dream11 Prediction और Toss Time की पूरी जानकारी

भारत बनाम बांग्लादेश(Credits: X)

ICC India vs Bangladesh Champions Trophy 2025 का बहुप्रतीक्षित मुकाबला आज Dubai International Cricket Stadium में खेला जाएगा. यह India vs Bangladesh live match भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे (IST) शुरू होगा, जबकि Ind vs Ban toss time दोपहर 2:00 बजे (IST) निर्धारित किया गया है. फैंस इस मैच को Ind vs Ban live streaming के जरिए डिज्नी+ हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं.

Match Details

Match: India vs Bangladesh match 2025

Venue: Dubai International Cricket Stadium

Time: Today's match time - 2:30 PM (IST)

Toss: Ind vs Ban toss - 2:00 PM (IST)

Streaming: India-Bangladesh live match on Hotstar & Star Sports

Dream11 Prediction: Best Fantasy Picks

अगर आप Dream11 पर अपनी फैंटेसी टीम बनाना चाहते हैं, तो ये खिलाड़ी आपके लिए अहम साबित हो सकते हैं:

Batters: Shubman Gill, KL Rahul, Najmul Hossain Shanto

All-rounders: Hardik Pandya, Mehidy Hasan Miraz

Bowlers: Jasprit Bumrah, Taskin Ahmed

Wicketkeeper: Mushfiqur Rahim

दुबई मौसम रिपोर्ट (Dubai Weather Report)

आज दुबई में मौसम साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है. तापमान 30°C के आसपास रह सकता है, जिससे यह एक बेहतरीन India versus Bangladesh match होने की उम्मीद है.

India-Bangladesh Head to Head Record

Bangladesh National Cricket Team vs India National Cricket Team के बीच अब तक कई रोमांचक मुकाबले हो चुके हैं. भारत का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन बांग्लादेश भी बड़ा उलटफेर करने की क्षमता रखता है.

Where to Watch Ind vs Ban Live Streaming?

अगर आप यह मुकाबला लाइव देखना चाहते हैं, तो India-Bangladesh live streaming डिज्नी+ हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स चैनलों पर उपलब्ध होगी.

आज का मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास होगा, क्योंकि दोनों टीमें India vs Bangladesh match जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी में मजबूत शुरुआत करना चाहेंगी. Ind vs Ban live score के लिए जुड़े रहें!