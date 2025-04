SRH vs PBKS TATA IPL 2025 Preview: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के दूसरे शनिवार डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टक्कर पंजाब किंग्स (PBKS) से होगी, यह मुकाबला 12 अप्रैल को हैदराबाद(Hyderabad) के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम(Rajiv Gandhi International Stadium) में खेला जाएगा. पिछली बार उपविजेता रही SRH की टीम इस सीज़न अब तक बेहद खराब फॉर्म में है और अंक तालिका में सबसे नीचे है. ऐसे में SRH को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए इस मुकाबले में ज़ोरदार वापसी करनी होगी. वहीं, PBKS बेहतरीन फॉर्म में है और फिलहाल अंक तालिका में चौथे स्थान पर बनी हुई है. यह भी पढ़ें: 8 साल बाद विराट कोहली और प्यूमा की राहें हुईं जुदा, 300 करोड़ का ऑफर ठुकराकर बढ़ाया अपने ब्रांड 'one8' की ओर कदम

SRH की सबसे बड़ी समस्या उनकी बल्लेबाज़ी रही है. शुरुआत तो मिलती है लेकिन मिडिल ऑर्डर को मज़बूत प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता. गेंदबाज़ी में भी टीम एकजुट होकर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है. वहीं दूसरी ओर, PBKS की बल्लेबाज़ी में पिछले मैच में शिखर धवन के जल्दी आउट होने के बाद ऊपरी क्रम बिखर गया, लेकिन उनकी लेट मिडिल ऑर्डर की ताकत ने एक बार फिर टीम को जीत की ओर अग्रसर किया. गेंदबाज़ी यूनिट बेहद संतुलित और विविधताओं से भरपूर है, हालांकि युज़वेंद्र चहल और मार्को जैनसन की फॉर्म थोड़ी चिंता का विषय है.

एसआरएच बनाम पीबीकेएस आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(SRH vs PBKS Head-To-Head Record in IPL): आईपीएल इतिहास में अब तक SRH और PBKS के बीच 23 मुकाबले हुए हैं. इसमें SRH ने 16 बार जीत दर्ज की है, जबकि PBKS को सिर्फ 7 मैचों में सफलता मिली है, यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से SRH की बढ़त को दर्शाता है.

एसआरएच बनाम पीबीकेएस आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी(SRH vs PBKS IPL 2025 Key Players To Watch Out): ट्रैविस हेड (SRH), प्रियांश आर्य (PBKS), मोहम्मद शमी (SRH), लॉकी फर्ग्यूसन (PBKS), ज़ीशान अंसारी (SRH), श्रेयस अय्यर(PBKS) ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(SRH vs PBKS Mini Battle): SRH के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड और PBKS के विकेटटेकर गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, प्रियांश आर्य बनाम मोहम्मद शमी भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है, जो चेपॉक की परिस्थितियों में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) बनाम पंजाब किंग्स (PBKS) इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) 2025 का 27वां मुकाबला 12 अप्रैल(शनिवार) को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार(IST) शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस शाम 07:00 PM को होगा.

एसआरएच बनाम पीबीकेएस आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का आधिकारिक प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. जो जियो और स्टार स्पोर्ट्स इंडिया के विलय के बाद दर्शक आईपीएल मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. इसके अलावा, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 मैच का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए जियोहॉटस्टार ऐप पर यह मैच लाइव उपलब्ध होगा, जहां प्रशंसक मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर एसआरएच बनाम पीबीकेएस मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

एसआरएच बनाम पीबीकेएस आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स