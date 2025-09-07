ZIM vs SL 3rd T20I 2025 Preview: जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका तीसरे निर्णायक मुकाबले से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

Sri Lanka National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Preview: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 07 सितंबर (रविवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जाएगा. श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ अब निर्णायक मुक़ाबले की ओर बढ़ चुकी है. हरारे में खेले गए पहले मैच में श्रीलंका ने शानदार शुरुआत की थी और 176 रन का लक्ष्य बड़ी आसानी से हासिल कर 1-0 की बढ़त बनाई. लेकिन दूसरे टी20 में मेज़बान ज़िम्बाब्वे ने शानदार वापसी करते हुए श्रीलंका को महज़ 80 रन पर समेट दिया. सिकंदर रज़ा और ब्रैड इवांस की उम्दा गेंदबाज़ी ने श्रीलंका की बल्लेबाज़ी की कमजोरियों को उजागर कर दिया और सीरीज़ को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया. तीसरे टी20 मुकाबले में श्रीलंका को हराकर नया इतिहास रचना चाहेगी जिम्बाब्वे, हरारे में इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें
तीसरे और अंतिम मैच में श्रीलंका की नज़रें पथुम निस्सांका, चरित असलंका और ऑलराउंडरों पर टिकी होंगी, जो टीम को फिर से संभाल सकते हैं. दूसरी ओर, घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए ज़िम्बाब्वे की गेंदबाज़ी इकाई एक बार फिर श्रीलंका को मुश्किल में डालने की कोशिश करेगी. रोमांचक स्थिति में पहुंचे इस निर्णायक मुकाबले से क्रिकेट प्रशंसकों को कड़ी टक्कर की उम्मीद है.
टी20 में जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकार्ड्स (ZIM vs SL Head to Head Records): श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे के बीच अब तक कुल 8 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से 6 बार श्रीलंका ने बाज़ी मारी है, जबकि ज़िम्बाब्वे को सिर्फ 2 मैच में जीत नसीब हुई है. आंकड़े साफ़ तौर पर बताते हैं कि इस प्रारूप में श्रीलंका का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन ज़िम्बाब्वे अपनी पिछला मुकाबला जीतकर बेहतरीन वापसी की हैं आज का मुकाबला रोमांचक और निर्णायक होगा.
जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका दूसरे टी20 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (ZIM vs SL Key Players To Watch Out): जिम्बाब्वे के लिए कप्तान ब्रायन बेनेट, सिकंदर रज़ा और रिचर्ड नगारावा अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. वहीं श्रीलंका के लिए कामिल मिशारा, पथुम निसांका और दुष्मंथा चमीरा पर निगाहें होंगी.
जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका मिनी बैटल्स (ZIM vs SL Mini Battles): ब्रायन बेनेट बनाम दुशमंथा चमीरा की टक्कर इस मुकाबले में देखने लायक होगी. वहीं, जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा और श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज़ पथुम निसंका के बीच की भिड़ंत भी मैच का रुख तय कर सकती है.
जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका तीसरे टी20 2025 कब और कहां आयोजित किया जाएगा?
ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 07 सितंबर (रविवार) को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समयानुसार दोपहर 05:00 बजे से शुरू होगा, जिसका टॉस 04:30 PM को होगा.
जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?
जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका तीसरे टी20 मैच का प्रसारण भारत में टीवी नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, फैंस जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.
जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका तीसरे टी20 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:
ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), सीन विलियम्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, टोनी मुनयोंगा, ब्रैड इवांस, टिनोटेन्डा मापोसा, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी
श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), नुवानीदु फर्नांडो, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, दुशान हेमंथा, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, कामिल मिशारा