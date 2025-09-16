ZIM vs NAM, 2nd T20I 2025 Scorecard: जिम्बाब्वे ने नामीबिया को 5 विकेट से हराकर टी20 सीरीज में 2-0 की बनाई अजेय बढ़त, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Namibia National Cricket Team Match Scorecard: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच नामीबिया दौरा जिम्बाब्वे 2025 का दूसरा टी20आई मुकाबला 16 सितंबर (मंगलवार) को बुलावायो (Bulawayo) के क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में खेला गया. जिसमें जिम्बाब्वे ने नामीबिया को 5 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. नामीबिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 169 रन बनाए, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे ने 11 गेंद शेष रहते 18.1 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया हैं. नामीबिया ने जिम्बाब्वे के सामने रखा 170 रनों का लक्ष्य, निकोल लोफ्टी-ईटन ने खेली ताबड़तोड़ पारी, देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करने वाली जिम्बाब्वे की टीम ने नामीबिया को 20 ओवर में 6 विकेट पर 169 रन पर रोक दिया. नामीबिया की ओर से मालन क्रूगर ने 44 गेंदों पर 45 रन और निकोल लॉफ्टी-ईटन ने 30 गेंदों पर 47 रन की पारी खेली. कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने भी 25 गेंदों पर 37 रन जोड़े. गेंदबाजी में जिम्बाब्वे के लिए रिचर्ड एनगारावा और ब्रैड इवांस ने 2-2 विकेट हासिल किए जबकि टिनोटेंडा मापोसा को 1 सफलता मिली.

लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे ने शानदार शुरुआत की. तादिवानाशे मरुमानी ने 36 गेंदों पर 50 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली हैं. ब्रायन बेनेट ने 20 गेंदों पर तूफानी 40 रन ठोके जबकि ब्रेंडन टेलर ने 29 रन जोड़े. इन पारियों की बदौलत टीम ने आसानी से जीत दर्ज की। नामीबिया के लिए जे.जे. स्मिट ने 2 विकेट झटके जबकि बर्नार्ड शोल्ट्ज़ और रुबेन ट्रंपेलमैन ने 1-1 विकेट लिया. इस जीत के साथ जिम्बाब्वे ने सीरीज पर कब्जा कर लिया है और अब तीसरा मुकाबला केवल औपचारिकता रह गया है.