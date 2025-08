Fact Check: यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाने के बाद दिया फ्लाइंग किस, क्या वाकई गर्लफ्रेंड के लिए था इशारा? जानिए सच्चाई

Yashasvi Jaiswal Kiss Celebration Fact Check: टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल एक बार फिर मैदान पर छा गए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल में खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मैच की दूसरी पारी में उन्होंने शानदार 118 रन की पारी खेली और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. लेकिन जितनी चर्चा उनके शतक की हो रही है, उतनी ही बात हो रही है उनके सेलिब्रेशन की. दरअसल, जैसे ही जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया, उन्होंने दर्शकों की ओर देखते हुए किस उड़ा कर और हाथों से दिल का इशारा कर जश्न मनाया.

सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और लोग कयास लगाने लगे कि उन्होंने ये इशारा अपनी कथित गर्लफ्रेंड मैडी हैमिल्टन के लिए किया है.

A special hundred made even sweeter with a heartfelt celebration for his girlfriend Maddie Hamilton — love in the air, runs on the board! ❤️🏏✨ pic.twitter.com/R1743nRQzt

Yashasvi Jaiswal dedicates his century to his girlfriend seals it with a flying kiss in the middle of the ground! 💯💋❤️

कई फैंस का दावा था कि मैडी द ओवल स्टेडियम में मौजूद थीं और जायसवाल ने उनकी तरफ़ देखकर फ्लाइंग किस दिया और उंगलियों से दिल बनाया. इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई और कई लोग इसे ‘लव साइन’ तक कहने लगे. लेकिन अब इस वायरल दावे की सच्चाई सामने आ चुकी है.

बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में खुद यशस्वी जायसवाल ने बताया कि उनका सेलिब्रेशन किसी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं था, बल्कि अपने माता-पिता के लिए था, जो स्टेडियम में मौजूद थे और उन्हें लाइव मैच खेलते हुए देख रहे थे. इतना ही नहीं, राजस्थान रॉयल्स ने भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें जायसवाल के माता-पिता को स्टैंड्स में देखा जा सकता है और जायसवाल शतक के बाद सीधे उन्हीं की तरफ देखकर इशारा कर रहे हैं.

A round of applause 👏 for Yashasvi Jaiswal's second 💯 of the series! #TeamIndia | #ENGvIND | @ybj_19 pic.twitter.com/TngGgwT5E9

“My parents were here, first time watching me play for India & I did well, I am so blessed that I could do infront of my parents”

You did well, YBJ 💗 pic.twitter.com/pJGuZoegbs

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) August 3, 2025