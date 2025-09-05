AFG vs UAE Tri-Series 2025 Mini Battle: संयुक्त अरब अमीरात बनाम अफगानिस्तान ट्राई सीरीज के छठे मुकाबले का मिनी बैटल्स होगा रोमांचक? ये दिग्गज एक दूसरे को करेंगे तंग

संयुक्त अरब अमीरात बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Mini Battle: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़(UAE T20I Tri-Series) 2025 का छठा मुकाबला 05 सितंबर (शुक्रवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. शारजाह की शाम में जब यूएई और अफगानिस्तान आमने-सामने होंगे, तो कुछ खिलाड़ियों के बीच होने वाली व्यक्तिगत लड़ाई मैच का रुख तय कर सकती है. इन मिनी बैटल्स में छुपा है असली रोमांच जो खेल को और भी दिलचस्प बना देता है. संयुक्त अरब अमीरात बनाम अफ़ग़ानिस्तान ट्राई सीरीज के छठे मुकाबले से पहले जानिए कैसा रहेगा शारजाह में मौसम का हाल

हर्षित कौशिक बनाम राशिद खान की महामुकाबला

यूएई के अनुभवी ऑलराउंडर हर्षित कौशिक और अफगानिस्तान के स्पिन किंग राशिद खान के बीच होने वाली जंग देखने लायक होगी. 28 वर्षीय हर्षित कौशिक, जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं, राशिद के गूगली और फ्लिपर का सामना करने में अपना अनुभव काम में लाएंगे. पिछले मुकाबले में राशिद ने हर्षित को परेशान किया था और इस बार भी यह टक्कर मैच के मोड़ को तय कर सकती है.

राशिद खान, जो यूएई के खिलाफ अपने 18 विकेटों के साथ इस मुकाबले में सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है, का औसत महज 10.61 का है. वहीं हर्षित को T10 फॉर्मेट में अच्छा अनुभव है और वे 158.9 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं. यह लड़ाई तब और भी दिलचस्प हो जाएगी जब राशिद अपने वेरिएशन्स के साथ हर्षित के धैर्य की परीक्षा लेंगे.

रहमानुल्लाह गुरबाज़ बनाम जुनैद सिद्दीकी का मुकाबला

अफगानिस्तान के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज़ और यूएई के वरिष्ठ तेज गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी के बीच की भिड़ंत भी काफी महत्वपूर्ण होगी. गुरबाज़ यूएई के खिलाफ शतक लगा चुके हैं और उनके नाम सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर (100) का रिकॉर्ड है, सिद्दीकी की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होंगे.

32 वर्षीय जुनैद सिद्दीकी ने अब तक 74 T20I मैचों में 96 विकेट झटके हैं, अपने अनुभव का फायदा उठाना चाहेंगे. सिद्दीकी का T20I में औसत 22.6 और अर्थव्यवस्था दर 7.76 की है, जो दिखाता है कि वे दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. गुरबाज़ के लिए चुनौती यह होगी कि वे सिद्दीकी की वैरिएशन्स और अनुभव से निपट सकें या नहीं.

इन मुख्य लड़ाइयों के अलावा, इब्राहीम जादरान और मुहम्मद वसीम के बीच की जंग भी देखने लायक होगी. जादरान ने यूएई के खिलाफ 218 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, जबकि वसीम ने इस मुकाबले में यूएई की ओर से सबसे ज्यादा 350 रन बनाए हैं. ये व्यक्तिगत लड़ाइयां सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि मानसिक युद्ध भी हैं. जो खिलाड़ी इन मुकाबलों में बेहतर साबित होंगे, वे न केवल अपनी टीम को जिताने में मदद करेंगे बल्कि अपना आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगे. यूएई को घरेलू माहौल का फायदा मिलेगा, लेकिन अफगानिस्तान के पास अनुभवी खिलाड़ियों की फौज है जो इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम है.