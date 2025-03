IND vs AUS, CT 2025 Semi Final Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल का लाइव टेलीकास्ट? जानिए  कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनलों पर प्रसारण

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पहला सेमीफाइनल 04 मार्च(मंगलवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. इस बीच, भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आधिकारिक प्रसारणकर्ता जियो स्टार हैं, लेकिन क्या इस आठ देशों के टूर्नामेंट का प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स, डीडी नेशनल, डीडी फ्री डिश या दूरदर्शन नेटवर्क पर उपलब्ध होगा? यह जानने के लिए नीचें पढ़ें. यह भी पढ़ें: चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप फाइनल का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया, इन खिलाड़ियों के बीच मिनी बैटल्स जो तय करेगी मैच का रुख

भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज में अपने तीनों मैच जीतकर शानदार प्रदर्शन किया. पहले मैच में बांग्लादेश को एकतरफा शिकस्त दी, फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण लम्हों में जीत हासिल की. रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने बेहतरीन क्रिकेट खेला है और सेमीफाइनल में उनका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. वही, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 352 रनों का बड़ा लक्ष्य हासिल कर शानदार जीत दर्ज की, लेकिन बारिश के कारण उनके दो मैच रद्द हो गए. स्टीव स्मिथ की अगुवाई में टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, हालांकि उनका अभियान बाधित रहा. दुबई की पिच पर भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त बढ़त मिल सकती है. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में दोनों टीमें पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं, जहां जीतने वाली टीम फाइनल में प्रवेश करेगी. यह भी पढ़ें: चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया भिड़ेगी टीम इंडिया, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

क्या भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल का लाइव प्रसारण डीडी नेशनल या डीडी स्पोर्ट्स पर होगा उपलब्ध?

Semi Final fixtures are locked 🔒!

Get ready for an exciting clash as India 🇮🇳 takes on Australia 🇦🇺 in the 1st Semi Final

🏟️ Dubai International Cricket Stadium!

🕰️2:30 PM (IST)

Let the battle begin!

Watch LIVE on DD SPORTS (DD FREE DISH)#TeamIndia #INDvAUS… pic.twitter.com/kG00AFELEF

— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) March 3, 2025