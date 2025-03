IND vs AUS, Champions Trophy 2025 Semi-Final Preview: चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया भिड़ेगी टीम इंडिया, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया(Photo credit: LatestLY)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पहला सेमीफाइनल 04 मार्च(मंगलवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. भारत ने ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल कर अंतिम चार में जगह बनाई, जबकि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रहा. भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज में अपने तीनों मैच जीतकर शानदार प्रदर्शन किया. पहले मैच में बांग्लादेश को एकतरफा शिकस्त दी, फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण लम्हों में जीत हासिल की. रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने बेहतरीन क्रिकेट खेला है और सेमीफाइनल में उनका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. यह भी पढ़ें: न्यूजीलैंड को हराया टीम इंडिया ने चुकता किया 24 साल पुराना हिसाब, आज के मुकाबले में बने ये अनोखे रिकॉर्ड्स

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 352 रनों का बड़ा लक्ष्य हासिल कर शानदार जीत दर्ज की, लेकिन बारिश के कारण उनके दो मैच रद्द हो गए. स्टीव स्मिथ की अगुवाई में टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, हालांकि उनका अभियान बाधित रहा. दुबई की पिच पर भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त बढ़त मिल सकती है. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में दोनों टीमें पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं, जहां जीतने वाली टीम फाइनल में प्रवेश करेगी.

वनडे में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(IND vs AUS Head to Head): भारत और ऑस्ट्रेलिया अब तक 151 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में आमने-सामने आ चुके हैं. इनमें से भारत ने 57 मैच जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 84 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. 10 मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुए हैं. वनडे में ऑस्ट्रेलिया का पक्ष हमेशा मजबूत रही हैं, लेकिन टीम इंडिया की वर्तमान फॉर्म ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर देगा. यह भी पढ़ें: चैंपियंस ट्रॉफी के लीग स्टेज के मुकाबले खत्म, चार सेमीफाइनलिस्ट दावेदार मिले, यहां देखें बाकि टीमों की हाल

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी(IND vs AUS Key Players To Watch Out): विराट कोहली, स्पेंसर जॉनसन, अक्षर पटेल, ट्रैविस हेड, वरुण चक्रवर्ती, स्टीव स्मिथ ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(IND vs AUS Mini Battle): टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एडम ज़म्पा के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, ट्रैविस हेड और वरुण चक्रवर्ती के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. वही, दोनों टीमों के पास शुभमन गिल, अक्षर पटेल, एलेक्स कैरी, मैथ्यू शॉर्ट जैसे कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्राफी 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आधिकारिक प्रसारण अधिकार जियोस्टार नेटवर्क के पास हैं. प्रशंसक स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स18 चैनलों पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. इसके अलावा, डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार भी जियोस्टार नेटवर्क के पास हैं, जहां भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैच संभावित प्लेइंग इलेवन (IND vs NZ Likely Playing XI):

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम संभावित इलेवन: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम संभावित इलेवन: मैथ्यू शॉर्ट, ट्रैविस हेड, स्टीव स्मिथ (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, एलेक्स कैरी, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शियस, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, स्पेंसर जॉनसन