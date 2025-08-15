Rohit Sharma Returns Loading: वनडे वर्ल्ड कप से पहले संन्यास नहीं लेंगे रोहित शर्मा? कप्तानी और चयन पर असमंजस के बीच वायरल वीडियो ने जगाई फैंस की उम्मीदें
रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rohit Sharma Returns Loading: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के वनडे कप्तान रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास अपेक्षित था, लेकिन वनडे क्रिकेट में लगातार खेलने की उनकी इच्छा ने फैंस को चौंका दिया है. रोहित का लक्ष्य 2027 में भारतीय टीम को वनडे वर्ल्ड कप जिताना है, लेकिन उस वक्त वे 40 वर्ष के होंगे. भारत अगले कुछ वर्षों में सीमित वनडे मैच ही खेलेगा, जिससे फिटनेस और फॉर्म को बनाए रखना उनके लिए चुनौती भरा होगा. हॉलिडे के बाद रोहित हाल ही में भारत लौटे और उनकी फिटनेस को लेकर कयास लगाए गए थे कि शायद वे दोबारा क्रिकेट में वापसी न करें. इसी बीच, रोहित को अभिषेक नायर के साथ मुंबई स्टेडियम में ट्रेनिंग करते हुए देखा गया. 14 अगस्त को वायरल हुए एक ताज़ा वीडियो में वे जमकर पसीना बहाते नजर आए. उनकी लगन और चयन के मानदंडों पर खरा उतरने की कोशिश को देखकर फैंस बेहद खुश हुए. जानिए आज़ादी के बाद कैसे बदली भारतीय क्रिकेट की कहानी, विश्व कप 1983 में चमत्कार, IPL का जादू से लेकर MS धोनी का सभी फॉर्मेट में ट्रॉफी कलेक्शन

रोहित शर्मा वायरल वीडियो:

 वनडे में कब लौटेंगे रोहित शर्मा?

रोहित शर्मा ने आईपीएल 2025 के बाद से कोई प्रतियोगिता नहीं खेली है. वे भारत के लिए नवंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान तीन वनडे मैचों की सीरीज में वापसी करेंगे. इसके अलावा उन्होंने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का नेतृत्व किया था. वर्तमान में रोहित शर्मा भारतीय वनडे टीम के कप्तान हैं और उनका रिकॉर्ड शानदार है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वे शायद आगे भारत के वनडे कप्तान न बनें. शुभमन गिल को इस पद के प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है. बीसीसीआई हर फॉर्मेट के लिए एक ही कप्तान की नीति को बढ़ावा देना चाहती है, यही कारण है कि गिल को टेस्ट कप्तान बनाया गया है और संभवतः वे वनडे में भी यह जिम्मेदारी संभालेंगे.

2027 विश्व कप के लिए चयन निश्चित नहीं

रोहित शर्मा वनडे प्रारूप के श्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, लेकिन 2027 के वर्ल्ड कप के लिए उनका स्थान निश्चित नहीं है. बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम में जगह पाने के लिए कड़ी मेहनत और श्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए चयन की कोई गारंटी नहीं है, उन्हें अपनी फिटनेस और फॉर्म को बनाए रखना होगा. रोहित शर्मा एक बार फिर भारतीय क्रिकेट के चर्चित चेहरे बने हुए हैं.