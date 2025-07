Wiaan Mulder Triple-Hundred: वियान मुल्डर ने टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ने वाले बने दक्षिण अफ्रीका के दूसरे बल्लेबाज़, हाशिम अमला का तोड़ा ये खास रिकॉर्ड

South Africa National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Scorecard: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का दूसरा मुकाबला 06 जुलाई(रविवार) से बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में खेला जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन वियान मुल्डर ने इतिहास रच दिया. कप्तान के रूप में खेल रहे इस युवा ऑलराउंडर ने न केवल अपना पहला टेस्ट तिहरा शतक जड़ा, बल्कि इस उपलब्धि के साथ उन्होंने दिग्गज बल्लेबाज़ हाशिम अमला का 311* रनों का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला, जो अब तक दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर था. ज़िम्बाब्वे ने जीता टॉस, दक्षिण अफ्रीका को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

मुल्डर ने 102वें ओवर में अपना 41वां चौका जड़ते हुए 315 के स्कोर तक पहुंचकर अमला के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा. खास बात यह रही कि यह तिहरा शतक उन्होंने केवल 297 गेंदों में पूरा किया, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे तेज़ तिहरा शतक है. इस दौरान उन्होंने आक्रामक अंदाज़ में बल्लेबाज़ी करते हुए ज़िम्बाब्वे के गेंदबाज़ों को पूरी तरह पस्त कर दिया.

वियान मुल्डर ने तोड़ा हाशिम अमला का ये खास रिकॉर्ड

