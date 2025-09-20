Why Are India Women’s Cricket Team Players Wearing Pink Jerseys: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में गुलाबी जर्सी पहनकर क्यों उतरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम? जानिए क्या हैं इसके पीछे की वजह
भारतीय महिला क्रिकेट टीम(Photo credit: X @BCCIWomen)

India Women's National Cricket Team vs Australia Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला 20 सितंबर (शनिवार) को दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. निर्णायक मुकाबला कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हो सकता है. हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम इंडिया के पास पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ जीतने का मौका है. सीरीज़ फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है. पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आठ विकेट से जीत हासिल कर बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे वनडे में भारतीय टीम ने 102 रनों से शानदार जीत दर्ज कर वापसी की और अब निर्णायक जंग में दोनों टीमें पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, टीम इंडिया पहले करेगी गेंदबाजी, देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

लेकिन इस मुकाबले में सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय टीम की गुलाबी जर्सी की हो रही है. आमतौर पर नीले रंग में नजर आने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस मैच में गुलाबी जर्सी पहनकर उतरी है.

गुलाबी जर्सी पहनने की वजह
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में गुलाबी जर्सी पहनने का फैसला स्तन कैंसर जागरूकता (Breast Cancer Awareness) फैलाने के लिए किया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार सुबह अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इस पहल की घोषणा की. इसमें कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्नेह राणा और प्रतिका रावल एक वीडियो पैकेज के ज़रिए कैंसर के खिलाफ लड़ाई के संदेश देते हुए नज़र आईं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में ब्रैस्ट कैंसर जागरूकता बढ़ाने के लिए गुलाबी जर्सी पहनेंगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, देखें वीडियो

बीसीसीआई विमेंस ने अपने पोस्ट में लिखा:

इस स्पेशल जर्सी में कंधों पर पारंपरिक तिरंगे की बजाय एडिडास की नीली धारियां दी गई हैं. साथ ही, सामने ‘Thanks a dot’ स्लोगन भी लिखा हुआ है, जो इस कैंपेन का हिस्सा है. यह भी गौर करने वाली बात है कि इस सीरीज़ में भारतीय महिला टीम बिना किसी जर्सी स्पॉन्सर के खेल रही है. ड्रीम11 ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लागू होने के बाद अपना करार खत्म कर दिया था. हालांकि, 16 सितंबर 2025 को बीसीसीआई ने घोषणा की कि अपोलो टायर्स अब अगले ढाई सालों तक भारतीय क्रिकेट टीम का नया लीड स्पॉन्सर होगा.