ENG vs WI ODI and T20I Series 2025 Live Streaming: इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज ODI और T20I सीरीज कब से होगी शुरू? जानिए भारत में किस चैनल पर और कैसे फ्री में देखें लाइव प्रसारण

इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज(Photo credits: X/@englandcricket/@windiescricket)

Where To Watch England National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Live Telecast: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आगामी व्हाइट-बॉल सीरीज़ के लिए वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की मेजबानी करने जा रही है. यह सीरीज़ दोनों टीमों के लिए अहम साबित हो सकती है, क्योंकि जहां इंग्लैंड की टीम एक बदलाव के दौर से गुजर रही है, वहीं वेस्टइंडीज की टीम एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत वापसी की कोशिश कर रही है. T20 वर्ल्ड कप 2024, वनडे वर्ल्ड कप 2023 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जैसे बड़े टूर्नामेंटों में इंग्लैंड के शुरुआती बाहर होने के बाद, टीम के प्रदर्शन में गिरावट आई है. अनुभवी जोस बटलर के कप्तानी छोड़ने के बाद अब युवा हैरी ब्रुक ने इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीम की कमान संभाली है. जानिए कैसे बुक करें इंडियन प्रीमियर लीग सीज़न 18 के क्वालीफायर 2 और फाइनल के लिए ऑनलाइन टिकट? यहां देखें प्लेऑफ़ टिकट बुकिंग का पूरा प्रोसेस

वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप अपनी टीम को इंग्लिश परिस्थितियों में चुनौतीपूर्ण हालातों में संभालेंगे. पिछली दो आईसीसी प्रतियोगिताओं के लिए क्वालिफाई न कर पाने के बाद वेस्टइंडीज अब वनडे फॉर्मेट में खुद को फिर से स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ 29 मई से शुरू होगी और 3 जून तक चलेगी. इसके बाद दोनों टीमें 6 जून से 10 जून के बीच तीन मैचों की T20I सीरीज़ खेलेंगी. वेस्टइंडीज की टीम में फिलहाल कोई बड़ी चोट की चिंता नहीं है, जबकि इंग्लैंड को उनके स्टार तेज गेंदबाज़ जोफ्रा आर्चर की सेवाएं इस सीरीज़ में नहीं मिलेंगी.

भारत में इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज मैचों का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?(Where to Watch England National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Matches Live Telecast in India?)

भारत में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले वनडे और टी20 मुकाबलों के प्रसारण अधिकार Sony Sports Network के पास हैं. ऐसे में इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज वनडे और टी20I सीरीज़ के सभी मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports के टीवी चैनलों पर किया जाएगा. दर्शक इन मैचों को अपने टीवी सेट पर Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3 और Sony Sports Ten 5 चैनलों पर देख सकते हैं.

भारत में इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां देखें?(How to Watch England National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Matches Live Streaming Online in India?)

अगर आप इन मुकाबलों को अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो इसके लिए Sony Sports Network का आधिकारिक ओटीटी प्लेटफॉर्म SonyLIV मौजूद है. SonyLIV ऐप या वेबसाइट पर जाकर दर्शक इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज की पूरी वनडे और टी20I सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं. ध्यान दें कि इसके लिए SonyLIV का सब्सक्रिप्शन आवश्यक होगा.