What Is Obstructing The Field? ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ क्या होता है? जानें वह नियम जिसकी वजह से अंगकृष रघुवंशी हुए आउट

What is Obstructing the Field: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले में एक बेहद दुर्लभ और विवादित घटना देखने को मिली. केकेआर के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ नियम के तहत आउट करार दिया गया. यह इस सीजन का पहला मौका है जब किसी खिलाड़ी को लॉ 37 के तहत आउट दिया गया, जिसके बाद इस नियम को लेकर चर्चा तेज हो गई है. CSK vs GT, IPL 2026 37th Match Scorecard: एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपरकिंग्स ने गुजरात टाइटंस के सामने रखा 159 रनों का टारगेट, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

कैसे हुआ पूरा मामला

यह घटना केकेआर की पारी के छठे ओवर में हुई. लखनऊ के गेंदबाज प्रिंस यादव की गेंद पर रघुवंशी ने मिड-ऑन की ओर हल्का शॉट खेलकर तेजी से रन लेने की कोशिश की. हालांकि उनके साथी कैमरून ग्रीन ने उन्हें वापस भेज दिया. जब रघुवंशी क्रीज की ओर लौट रहे थे, तो उन्होंने अचानक दिशा बदली और पिच की लाइन के पार चले गए. इसी दौरान मिड-ऑन से आया थ्रो उनके पैर पर जा लगा. लखनऊ टीम ने तुरंत अपील की, जिसके बाद ऑन-फील्ड अंपायर ने फैसला थर्ड अंपायर के पास भेज दिया.

थर्ड अंपायर का फैसला

टीवी रिप्ले देखने के बाद थर्ड अंपायर ने माना कि रघुवंशी ने जानबूझकर अपनी रनिंग लाइन बदली और थ्रो को रोकने की कोशिश की. नियमों के अनुसार यदि बल्लेबाज जानबूझकर थ्रो को रोकता है या अपनी दिशा बदलकर रन आउट से बचने की कोशिश करता है, तो उसे आउट दिया जा सकता है. इसी आधार पर रघुवंशी को ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ के तहत आउट करार दिया गया.

क्या है ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ नियम

क्रिकेट में यह नियम मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) के लॉ 37 के अंतर्गत आता है. इसके अनुसार यदि कोई बल्लेबाज जानबूझकर फील्डिंग टीम को बाधित करता है, तो उसे आउट दिया जा सकता है. इसमें रनिंग लाइन बदलना, शरीर या बल्ले से गेंद को रोकना या बिना अनुमति गेंद को उठाना शामिल है.

अगर बल्लेबाज अनजाने में गेंद से टकराता है तो उसे आउट नहीं दिया जाता, लेकिन अगर अंपायर को लगता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है, तो फैसला उसके खिलाफ जा सकता है.

आईपीएल में दुर्लभ है यह आउट

‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ के तहत आउट होना क्रिकेट में बेहद दुर्लभ माना जाता है. आईपीएल इतिहास में इससे पहले भी कुछ ही खिलाड़ी इस तरह आउट हुए हैं, जिनमें यूसुफ पठान और अमित मिश्रा जैसे नाम शामिल हैं. अंगकृष रघुवंशी का यह आउट आधुनिक टी20 क्रिकेट में रनिंग के दौरान सतर्क रहने की अहमियत को दर्शाता है और यह भी बताता है कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है.