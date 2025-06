WI-W vs SA-W 3rd T20I 2025 Dream11 Team Prediction: वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे महिला टी20 मैच में होगी काटें की टक्कर, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटसी प्लेइंग इलेवन

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम वेस्ट इंडीज़ महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women's Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team Live Telecast: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज(WI-W vs SA-W T20I Series 2025) का तीसरा और आखिरी निर्णायक मुकाबला 23 जून (सोमवार) को बारबाडोस (Barbados) के केव हिल स्थित थ्री डब्ल्यूज ओवल (Three Ws Oval, Cave Hill) में खेला जाएगा. वेस्टइंडीज़ महिला टीम ने दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 6 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज़ में 1-1 की बराबरी कर ली है. इस मैच में वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया और दक्षिण अफ्रीका को 20 ओवर में 113/6 रनों तक सीमित कर दिया. अफी फ्लेचर और करिश्मा रामहरैक ने दो-दो विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज़ी को शुरुआती झटके दिए. वेस्टइंडीज़ महिला टीम ने दूसरे टी20 में दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराकर सीरीज़ 1-1 से की बराबर, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ्रीका के लिए नादिन डी क्लार्क ने 20 रन और एनरी डर्कसेन ने 17 गेंदों में नाबाद 21 रन बनाए, लेकिन रन गति लगातार धीमी रही. जवाब में वेस्टइंडीज़ की कप्तान हेले मैथ्यूज़ ने बेहतरीन बल्लेबाज़ी करते हुए 56 गेंदों में नाबाद 63 रन बनाए। उनकी पारी में 4 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल रहे. अन्य बल्लेबाज़ों में कियाना जोसेफ ने 17 और जनीलिया ग्लासगो ने नाबाद 15 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका के लिए नॉनकुलुलेको मलाबा ने 2 विकेट लिए जबकि मसाबाता क्लास और अयाबोंगा खाका को एक-एक सफलता मिली. आज तीसरे और निर्णायक टी20 मुकाबमें सीरीज़ जीतने के लिए दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी.

वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे महिला टी20 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन

वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम: हेले मैथ्यूज (कप्तान), कियाना जोसेफ, रियलियाना ग्रिमोंड, शेमाइन कैंपबेल (विकेटकीपर), शबिका गजनबी, चिनेले हेनरी, आलिया अल्लेने, जैनिलिया ग्लासगो, जहजारा क्लैक्सटन, एफी फ्लेचर, करिश्मा रामहरैक

दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: तज़मिन ब्रिट्स, लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), नादिन डी क्लर्क, मियां स्मिट, काराबो मेसो (विकेटकीपर), मारिज़ैन कप्प, एनेरी डर्कसन, क्लो ट्रायॉन, नॉनकुलुलेको म्लाबा, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका

WI-W बनाम SA-W महिला तीसरे टी20 2025 मैच ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- शेमाइन कैंपबेल (WI-W) को वेस्टइंडीज महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.

WI-W बनाम SA-W महिला तीसरे टी20 2025 मैच ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- कियाना जोसेफ(WI-W), लॉरा वोलवार्ट (SA-W), ताजमिन ब्रिट्स (SA-W) को वेस्टइंडीज महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला ड्रीम 11 टीम में बल्लेबाज के तौर पर शामिल कर सकते है.

WI-W बनाम SA-W महिला तीसरे टी20 2025 मैच ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- मारिज़ैन कप्प(SA-W), जाहज़ारा क्लैक्सटन(WI-W), चिनेले हेनरी(WI-W), चोले ट्रायॉन(SA-W), हेले मैथ्यूज(WI-W), नादिन डे क्लर्क(SA-W) को वेस्टइंडीज महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

WI-W बनाम SA-W महिला टी20 तीसरे 2025 मैच ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- नॉनकुलुलेको म्लाबा(SA-W) आपकी वेस्टइंडीज महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

WI-W बनाम SA-W महिला टी20 तीसरे 2025 मैच ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन लाइनअप: शेमाइन कैंपबेल (WI-W), कियाना जोसेफ(WI-W), लॉरा वोलवार्ट (SA-W), ताजमिन ब्रिट्स (SA-W), मारिज़ैन कप्प(SA-W), जाहज़ारा क्लैक्सटन(WI-W), चिनेले हेनरी(WI-W), चोले ट्रायॉन(SA-W), हेले मैथ्यूज(WI-W), नादिन डे क्लर्क(SA-W), नॉनकुलुलेको म्लाबा(SA-W)

वेस्टइंडीज महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला महिला तीसरे टी20 2025 मैच की ड्रीम11 फैंटसी टीम के कप्तान के रूप में लॉरा वोलवार्ट (SA-W) और उप-कप्तान के रूप में हेले मैथ्यूज(WI-W) को चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते हैं.