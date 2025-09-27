West Indies vs Nepal, 1st T20I Match Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में नेपाल ने वेस्टइंडीज को दिया 149 रनों का टारगेट, जेसन होल्डर और नवीन बिदाइसी ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

वेस्टइंडीज बनाम नेपाल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Nepal National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Scorecard Update: नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला आज यानी 27 सितंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. यह मैच नेपाल क्रिकेट के इतिहास में खास है क्योंकि पहली बार नेपाल को आईसीसी पूर्ण सदस्य (Full Member) टीम के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज खेलने का मौका मिला है. नेपाल के पास इस श्रृंखला में सीखने के लिए काफी कुछ है. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज भी इस सीरीज में अपने युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में नेपाल की अगुवाई रोहित पौडेल (Rohit Paudel) कर रहें हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान अकील होसेन (Akeal Hosein) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Team India Stats At Dubai Stadium: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें ‘मेन इन ब्लू’ के आकंड़ें

पिछले एक साल में वेस्टइंडीज का प्रदर्शन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खास नहीं रहा है. टीम को इस कैलेंडर इयर में 12 में से सिर्फ 2 मैचों में जीत मिली है. हालांकि, नेपाल के खिलाफ वे अनुभव और डैप्थ की वजह से फेवरीट माने जा रहे हैं. नेपाल ने इस चुनौती के लिए अपनी टीम में अहम नाम लौटाए हैं. मोहम्मद आदिल आलम और सुदीप जोरा की वापसी टीम को मजबूती देगी. कप्तान रोहित पौडेल के साथ उप-कप्तान दीपेंद्र सिंह ऐरी रहेंगे, जबकि संदीप लामिछाने और ललित राजभंशी स्पिन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे. शारजाह की धीमी विकेट पर ये स्पिनर बड़ा रोल निभा सकते हैं.

नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Nepal National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान अकील होसेन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी नेपाल की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 12 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद और ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 70 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 148 रन बनाए. नेपाल की तरफ से कप्तान रोहित पौडेल ने सबसे ज्यादा 38 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान रोहित पौडेल ने 35 गेंदों पर तीन चौका और एक छक्का लगाए. रोहित पौडेल के अलावा कुशल मल्ला ने 30 रन बनाए.

दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम को कप्तान अकील होसेन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से जेसन होल्डर ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. जेसन होल्डर के अलावा नवीन बिदाइसी ने तीन विकेट चटकाए. वेस्टइंडीज की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 149 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

नेपाल की बल्लेबाजी: 148/8, 20 ओवर (कुशल भुर्टेल 6 रन, आसिफ शेख 3 रन, रोहित पौडेल 38 रन, कुशल मल्ला 30 रन, गुलसन झा 22 रन, दीपेंद्र सिंह ऐरी 13 रन, संदीप जोरा 9 रन, सोमपाल कामी नाबाद 6 रन, करण केसी 0 रन और नंदन यादव नाबाद 7 रन.)

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी: (अकील होसेन 1 विकेट, जेसन होल्डर 4 विकेट और नवीन बिदाइसी 3 विकेट).

