Virat Kohli New Milestone: आज के मुकाबले में विराट कोहली के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका, इस मामले में डेविड वार्नर को छोड़ सकते हैं पीछे

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings, 34th Match TATA IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2025) के 18वें संस्करण में आज फैंस के लिए एक और कांटे की टक्कर की तैयार है. इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स (Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings) की टीमें आमने-सामने होंगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन अबतक शानदार रहा है. इस सीजन में आरसीबी की टीम 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर हैं. वहीं पंजाब किंग्स का हाल भी कुछ इसी तरह का है. पंजाब किंग्स की टीम भी पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ चौथे नंबर पर हैं. ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे.

आईपीएल 2025 में अबतक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने छह मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान आरसीबी की टीम ने चार मैच जीते और दो मुकाबले गंवाए हैं और वो 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर हैं. वहीं पंजाब किंग्स का हाल भी कुछ इसी तरह का है. पंजाब किंग्स ने भी अब तक छह मैच खेले हैं, जिसमें से उन्हें 4 मैचों में जीत मिली है और वो पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ चौथे नंबर पर हैं. ऐसे में एक रोमांचक मैच होने की उम्मीद है.

ये मुकाबला विराट कोहली के लिए काफी अहम होगा. विराट कोहली के पास एक बड़ा कमाल करने का मौका हैं. विराट कोहली ने जहां अब तक सीजन बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है. आज के मुकाबले में विराट कोहली एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर सकते हैं.

इस मामले में डेविड वॉर्नर को छोड़ सकते हैं पीछे

पंजाब किंग्स की टीम के खिलाफ आईपीएल इतिहास में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के नाम पर है. डेविड वार्नर ने पीबीकेएस के खिलाफ 26 मैच खेले हैं. इस दौरान डेविड वार्नर ने 49.30 के बेहतरीन औसत के साथ 1134 रन बनानेए हैं. वहीं इस मामले में विराट कोहली दूसरे पायदान पर हैं. पंजाब किंग्स के खिलाफ अब तक खेले 32 मुकाबलों में विराट कोहली ने 35.51 के औसत से 1030 रन बनाए हैं. ऐसे में अगर विराट कोहली आज के मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ 105 रन और बना लेते हैं तो वह इस लिस्ट में डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे.

पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

डेविड वॉर्नर - 1134 रन

विराट कोहली - 1030 रन

शिखर धवन - 894 रन

फाफ डु प्लेसिस - 854 रन

रोहित शर्मा - 848 रन.