Vijay Hazare Trophy 2025-26 All Squads: विजय हजारे ट्रॉफी में इन दिग्गजों के साथ उतरेगी सभी टीमें, जानिए भारतीय डोमेस्टिक टीमों की पूरी स्क्वाड

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Full Squads: घरेलू क्रिकेट सीजन 2025 के लिए भारत की सभी प्रमुख और उभरती टीमों ने अपने-अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. इस सूची में मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, विदर्भ, महाराष्ट्र जैसी मजबूत टीमों के साथ-साथ पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों की टीमें भी शामिल हैं. स्क्वॉड में कई अंतरराष्ट्रीय सितारे, अनुभवी घरेलू खिलाड़ी और युवा प्रतिभाएं देखने को मिल रही हैं. रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर जैसे बड़े नाम अपनी-अपनी टीमों की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे. वहीं, बिहार की ओर से युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी भी चर्चा में हैं. विजय हजारे ट्रॉफी में इस बार तड़का लगाएंगे भारतीय दिग्गज, यहां देखें स्ट्रीमिंग, टाइम टेबल और वेन्यू के साथ टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल
इस लंबे स्क्वॉड लिस्ट से साफ है कि चयनकर्ताओं ने अनुभव और युवा जोश का संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है. आने वाले मुकाबलों में इन टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी और कई नए खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की कोशिश करेंगे. इस दिन से शुरू होगा विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत भारतीय दिग्गजों से सजा विजय हजारे ट्रॉफी, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण
घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के लिए सभी टीमों के स्क्वॉड घोषित
बिहार: सकीबुल गनी (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, बिपिन सौरभ, पीयूष कुमार सिंह, मंगल महरौर, आयुष लोहारुका, आकाश राज, सूरज कश्यप, शब्बीर खान, शब्बीर खान, बादल कनौजिया, हनी सिंह, हिमांशु तिवारी, हिमांशु सिंह, कुमार रजनीश
हरियाणा: अंकित कुमार (कप्तान), हिमांशु राणा, आशीष सिवाच, यशवर्धन दलाल, युवराज सिंह, सामंत जाखड़, निशांत सिंधु, सुमित कुमार, राहुल तेवतिया, पार्थ वत्स, ईशांत भारद्वाज, अंशुल कंबोज, अमित राणा, अनुज ठकराल, भुवन रोहिल्ला, मयंक शांडिल्य
कर्नाटक: मयंक अग्रवाल (कप्तान), करुण नायर, हर्षिल धर्माणी, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल, बीआर शरथ, कृष्णन श्रीजीत, रविचंद्रन स्मरण, श्रेयस गोपाल, अभिनव मनोहर, मनवंत कुमार, अभिलाष शेट्टी, श्रीषा अचार, प्रिसिध कृष्णा, विजयकुमार विशक, ध्रुव प्रभाकर
केरल: रोहन कुन्नुमल (कप्तान), संजू सैमसन, विष्णु विनोद (विकेटकीपर), मोहम्मद अज़हरुद्दीन (विकेटकीपर), अहमद इमरान, सलमान निज़ार, अभिषेक जे. नायर, कृष्णा प्रसाद, अखिल स्कारिया, अभिजीत प्रवीण वी, बीजू नारायणन, अंकित शर्मा, बाबा अपराजित, विग्नेश पुथुर, निधिश एमडी, आसिफ केएम, अभिषेक पी. नायर, शराफुद्दीन एनएम, एडेन एप्पल टॉम
मध्य प्रदेश: हरप्रीत सिंह, वेंकटेश अय्यर (कप्तान), सारांश जैन, मंगेश यादव, शुभम शर्मा, माधव तिवारी, कुमार कार्तिकेय, शिवांग कुमार, राहुल बाथम, ऋषभ चौहान, यश दुबे, हर्ष गवली, हिमांशु मंत्री, आर्यन पांडे, रितिक टाडा और त्रिपुरेश सिंह
पंजाब: अनमोलप्रीत सिंह, सलिल अरोड़ा, हरनूर सिंह, नमन धीर, प्रभसिमरन सिंह, रमनदीप सिंह, उदय सहारण, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सनवीर सिंह, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, हरप्रीत बराड़, रघु शर्मा, सुखदीप सिंह बाजवा, गौरव चौधरी, जशनप्रीत सिंह, और कृष भगत
उत्तर प्रदेश: अभिषेक गोस्वामी, आदर्श सिंह, प्रियम गर्ग, ध्रुव जुरेल, आर्यन जुयाल, समीर रिज़वी, रिंकू सिंह, प्रशांत वीर, कार्तिक त्यागी, विप्रज निगम, जीशान अंसारी, आराध्या यादव, वैभव चौधरी, कार्तिक यादव, कुणाल त्यागी, विनीत पंवार और ऋतुराज शर्मा
असम: सिबसंकर रॉय, राहुल सिंह, सुमित घाडीगांवकर (सी), अब्दुल अजीज कुरैशी, अविनोव चौधरी, डेनिश दास, सौरव दिहिंगिया, भार्गब लहकर, आयुष्मान मालाकार, मुख्तार हुसैन, निहार डेका, स्वरूपम पुरकायस्थ, रूहीनंदन पेगु, प्रद्युन सैकिया और आकाश सेनगुप्ता
चंडीगढ़: मनन वोहरा (कप्तान), संयम सैनी, संदीप शर्मा, अर्जुन आजाद, अर्सलान खान, रोहित ढांडा, हार्दिक चौधरी, हरतेजस्वी कपूर, जगजीत सिंह, विशु कश्यप, अंकित कौशिक, निखिल ठाकुर, निशंक बिड़ला, तरणप्रीत सिंह और तुषार जोशी
छत्तीसगढ़: संजीत देसाई, आयुष पांडे, अजय मंडल, आदित्य सरवटे, शशांक सिंह, अमनदीप खरे (कप्तान), शुभम अग्रवाल, आशुतोष सिंह, हर्ष साहू, सौरभ मजूमदार, मयंक वर्मा, मयंक यादव, मोहित राउत, रवि किरण, अनुज तिवारी, विकल्प तिवारी, प्रतीक यादव और हर्ष यादव
दिल्ली: ऋषभ पंत (कप्तान), आयुष बडोनी, अनुज रावत, प्रियांश आर्य, तेजस्वी दहिया, यश ढुल, विराट कोहली, नितीश राणा, सार्थक रंजन, रोहन राणा, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, नवदीप सैनी, ईशांत शर्मा, रितिक शौकीन, सिमरजीत सिंह, आयुष दोसेजा, हर्ष त्यागी, वैभव कांडपाल, दिविज मेहरा और अर्पित राणा
झारखंड: ईशान किशन (कप्तान), विराट सिंह, उत्कर्ष सिंह, कुमार कुशाग्र, रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, शरणदीप सिंह, शिखर मोहन, पंकज कुमार (विकेटकीपर), बाला कृष्णा, एमडी कौनैन कुरैशी, शुभ शर्मा, अमित कुमार, मनीषी, अभिनव शरण, सुशांत मिश्रा, विकाश सिंह, सौरभ शेखर, राजनदीप सिंह और शुभम सिंह
रेलवे: सूरज आहूजा, कुश मराठे, प्रथम सिंह, रवि सिंह, उपेन्द्र यादव, आशुतोष शर्मा, कर्ण शर्मा (सी), अंश यादव, राज चौधरी, कुणाल यादव, मोहम्मद सैफ, आकाश पांडे, साहब युवराज सिंह, राहुल शर्मा, आदर्श सिंह और जुबैर अली
तमिलनाडु: नारायण जगदीसन (कप्तान), साई सुदर्शन, सी आंद्रे सिद्दार्थ, बाबा इंद्रजीत, बूपति कुमार, प्रदोष रंजन पॉल, सोनू यादव, सनी संधू, गुरजापनीत सिंह, कार्तिक मणिकंदन, मोहम्मद अली, सचिन राठी, साई किशोर, सीवी अच्युथ, आतिश एसआर और गोविंद गणेश
सौराष्ट्र: हरविक देसाई, तरंग गोहेल, चिराग जानी, प्रेरक मांकड़, युवराज चुडासमा, धर्मेंद्रसिंह जाडेजा, चेतन सकारिया, रुचित अहीर, पार्थ भुट, सम्मर गज्जर, अंश गोसाई, विश्वराज जाडेजा, जय गोहिल, हितेन कानबी, प्रणव कारिया, हेतविक कोटक, अंकुर पंवार और पार्श्वराज राणा
अरुणाचल प्रदेश: नबाम टेंपोल, कामशा यांगफो (कप्तान), नीलम ओबी, अजीत कामरा, धीरज एंटिन, तेची डोरिया, जयनाथ मानसिंह, पेनजोर मंगल, मिबोम मोसु, टीएनआर मोहित, नबाम जोश, नबाम कामा, नबाम नातुंग, तेची नेरी, एनडी राकेश कुमार, तेची सानिया, सूर्यांश सिंह, ताई मागुंग, तेची टिकली और तेशी टिकू
नागालैंड: चेतन बिस्ट, जोशुआ ओज़ुकुम, रोंगसेन जोनाथन, इमलीवाती लेम्तुर, रोनित मोरे, तहमीद रहमान, दीप बोरा, हेम छेत्री, नचुम्बेमो हम्त्सो, सौरव कुमार, नागाहो चिशी, डेगा निश्चल, सेडेझाली रूपेरो, अकावी येप्थो और युगांधर सिंग
गोवा: दीपराज गांवकर (कप्तान), स्नेहल कौथंकर, ललित यादव, दर्शन मिसाल, सुयश प्रभुदेसाई, वासुकी कौशिक, अर्जुन तेंदुलकर, विकाश सिंह, कश्यप बखले, राजशेखर हरिकांत, अमूल्य पंद्रेकर, शुभम् देसाई, शुभम् तारि, अभिनव तेजराना और अज़ान थोटा
मणिपुर: बिश्वोरजीत कोनथौजम (कप्तान), अल बाशिद मुहम्मद, अयेकपम राकेश, नगारियान-बम जेमिसन सिंह, जॉनसन सिंह, लैंग्लोन्याम्बा मीतान कीशांगबम, खानगेमबम संतोष, उलेन्याई ख्वायरकपम, एल किशन सिंघा, होमेंड्रो कबरंबम, कंगबम प्रियोजित, किशन थोकचोम, लामाबम अजय, फेइरोइजम जोतिन, कर्णजीत युमनाम
मिजोरम: सीए कार्तिक, केसी करियप्पा, जोसेफ लालथनखुमा (कप्तान), जेहू एंडरसन, नवीन गुरुंग, लालहरियाट्रेंगा, लालहरुइजेला, बी लालनुनफेला, लालरेम्पुइया, लालरोलुआपुइया नगेंते, साहिल रेजा, साहिल शर्मा, टीसी वनलालरेमरूता, खियांग्ते वानरोटलिंगा और ज़ोथानजुआला
सिक्किम: अंकुर मलिक, गुरिंदर सिंह, क्रांति कुमार, अमर इकबाल भूटिया, अमित राजेरा, अभिषेक कुमार, ली योंग लेप्चा, रॉबिन लिंबू, एमडी सप्तुल्ला, राहुल कुमार, के साई सात्विक, अन्वेष शर्मा, सिद्धार्थ प्रसाद, पलजोर तमांग, आशीष थापा
बड़ौदा: प्रियांशु मोलिया, मितेश पटेल, शिवालिक शर्मा, जितेश शर्मा, विष्णु सोलंकी, क्रुणाल पंड्या (कप्तान), आर्यन चावड़ा, हार्दिक पंड्या, अतित शेठ, राज लिम्बानी, रसिख सलाम, करण उमट्ट, नित्य पंड्या, भानु पनिया, अमित पासी, महेश पिठिया, निनाद राठवा, शाश्वत रावत और लक्षित टोकसिया
जम्मू एवं कश्मीर: अब्दुल समद, पारस डोगरा (कप्तान), शुभम खजूरिया, क़मरान इकबाल, आबिद मुश्ताक, विवरांत शर्मा, मुरुगन अश्विन, औकिब नबी, युद्धवीर सिंह, कवलप्रीत सिंह, सुनील कुमार, लोन नासिर, साहिल लोत्रा और यावर हसन
महाराष्ट्र: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), अंकित बावने, सचिन धस, निखिल नाइक, पृथ्वी शॉ, राहुल त्रिपाठी, रामकृष्ण घोष, राजवर्धन हंगरगेकर, जलज सक्सेना, अर्शिन कुलकर्णी, सिद्धेश वीर, सत्यजीत बच्चाव, प्रदीप दाधे, रजनीश गुरबानी, विक्की ओस्तवाल, प्रशांत सोलंकी, सिद्धार्थ म्हात्रे और सौरभ नवाले
मेघालय: किशन लिंगदोह, दिप्पू संगमा (कप्तान), राम गुरुंग, अभिषेक कुमार, कुश अग्रवाल, अर्पित भटेवरा, आर्यन बोरा, अनीश चरक, स्वास्तिक छेत्री, आकाश चौधरी, रिबोकलांग हिन्निवता, जसकीरत सिंह सचदेवा, एरियन संगमा, लैरी संगमा और स्वराजीत दास
मुंबई: आकाश आनंद, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, अंगकृष रघुवंशी, रोहित शर्मा, हार्दिक तमोरे, तनुश कोटियन, शम्स मुलानी, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, शार्दुल ठाकुर (कप्तान), तुषार देशपांडे, ओंकार तरमाले, सिल्वेस्टर डिसूजा, ईशान मूलचंदानी, साईराज पाटिल और चिन्मय सुतार
ओडिशा: बिप्लब सामंत्रे (सी), गोविंदा पोद्दार, अनिल परिदा, बादल बिस्वाल, संबित बराल, सौम्य लेंका, दिनेश माझी, ओम टी मुंडे, संदीप पटनायक, देबब्रत प्रधान, प्रयास सिंह, राजेश मोहंती, स्वास्तिक सामल, सैयद तुफैल अहमद, शांतनु मिश्रा और आशीर्वाद स्वैन
सेवा: रजत पालीवाल, विकास हथवाला, इरफान अली, मोहित जांगड़ा, मोहित अहलावत, नकुल शर्मा, पुलकित नारंग, नितिन यादव, पूनम पूनिया, राज बहादुर, रवि चौहान, सागर दहिया, अर्जुन शर्मा, अमित शुक्ला और नितिन तंवर
त्रिपुरा: उदियान बोस, रजत डे, मणिशंकर मुरासिंघ (कप्तान), श्रीदाम पॉल, विजय शंकर, हनुमा विहारी, परवेज़ सुल्तान, राणा दत्ता, अजय सरकार, स्वप्निल सिंह, सौरभ दास, बिक्रमजीत देबनाथ, अर्जुन देबनाथ, सुभम घोष, सरुक हुसैन, तेजस्वी जयसवाल, रियाज़ उद्दीन, विकी साहा, अभिजीत सरकार, निरुपम सेन, सेंटू सरकार, अर्कप्रभा सिन्हा और देबप्रसाद सिन्हा
आंध्र: अश्विन हेब्बर, श्रीकर भरत, रिकी भुई, मार्थला धनुष, एसडीएनवी प्रसाद, शेख रशीद, नितीश कुमार रेड्डी (सी), सौरभ कुमार, सत्यनारायण राजू, साई संदीप, त्रिपुराना विजय, सीआर ज्ञानेश्वर, एम हेमंथ रेड्डी, कालीदिंडी राजू, जगरलापुडी राम, यारा संदीप, चीपुरपल्ली स्टीफन, और बोधला कुमार
गुजरात: आर्या देसाई, सौरव चौहान, क्षितिज पटेल, उर्विल पटेल, चिंतन गाजा (कप्तान), अरज़ान नागवासवाला, हर्षल पटेल, रवि बिश्नोई, अमित देसाई, जपज्ञ भट्ट, अभिषेक देसाई, सिद्धार्थ देसाई, हेमांग पटेल, जयमीत पटेल, अहान पोद्दार और विशाल जयसवाल
हिमाचल प्रदेश: अंकुश बैंस, इनेश महाजन, एकांत सेन, आकाश वशिष्ठ, वैभव अरोड़ा, मयंक डागर, मृदुल सुरोच (सी), अभिषेक कुमार, अमनप्रीत सिंह, आर्यमन सिंह, आयुष जम्वाल, अंकित कलसी, कुशल पाल, मुकुल नेगी, नितिन शर्मा, पुखराज मान, रोहित कुमार और विपिन शर्मा
हैदराबाद: राहुल बुद्धि (सी), तन्मय अग्रवाल, अमन राव, रक्षण रेडी, तनय त्यागराजन, राहुल सिंह, अभिरथ रेड्डी, अरफ़ाज़ अहमद, कार्तिकेय काक, नितेश रेड्डी, नितिन साई यादव, प्राग्नय रेड्डी, प्रतीक रेड्डी, बी पुन्नैया, और एलगनी वरुण गौड़
पुडुचेरी: पी आकाश, पुगझेंडी आकाश, अमन खान, जयंत यादव, सिद्धांत अद्धतराव, आदिल अयूब टुंडा, वेदांत भारद्वाज, गौरव यादव, नेयन श्याम कंगयान, आकाश करगावे, मारीमुथु विकनेश्वरन, परमेश्वरन शिवरामन, प्रेमराज राजावेलु, पारस रत्नपारखे, सिदक सिंह, मुरुगैयान शिवमुरुगन, थिवागर गोपाल और सागर उदेशी
राजस्थान: मुकुल चौधरी, सुमित गोदारा, दीपक हुडा, महिपाल लोमरोर, मानव सुथार, अनिकेत चौधरी, खलील अहमद, कुकना अजय सिंह, आकाश सिंह, अशोक शर्मा, राहुल चाहर, मनेंद्र सिंह (कप्तान), राम चौहान, करण लांबा, आदित्य राठौड़ और समरपित जोशी
उत्तराखंड: दीपेश नेलवाल, युवराज चौधरी, मयंक मिश्रा, अग्निवेश अयाची, आकाश मधवाल, जगदीश सुचित, कुणाल चंदेला (कप्तान), आरव महाजन, अवनीश सुधा, देवेंद्र सिंह बोरा, शाश्वत डंगवाल, हर्षित पालीवाल, जगमोहन नागरकोटी, नवीन कुमार सिंह, निखिल हर्ष, सौरभ रावत, संस्कार रावत, आंजनेय सूर्यवंशी
विदर्भ: शुभम दुबे, अमन मोखड़े, यश राठौड़, रविकुमार समर्थ, ध्रुव शौरी, अक्षय वाडकर, हर्ष दुबे (कप्तान), नचिकेत भुटे, पार्थ रेखाडे, अथर्व तायडे, यश ठाकुर, प्रफुल्ल हिंगे, दर्शन नालकांडे, गणेश भोसले, शिवम देशमुख, यश कदम, दीपेश परवानी
बंगाल: अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), शाहबाज अहमद, आकाश दीप, सायन घोष, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, अंकित मिश्रा, विशाल भाटी, चंद्रहास दाश, आमिर गनी, सुदीप कुमार घरामी, सुमंत गुप्ता, करण लाल, अनुस्तुप मजूमदार, रवि कुमार, सुमित नाग
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 भारत की सबसे प्रतिष्ठित घरेलू वनडे क्रिकेट प्रतियोगिताओं में से एक है, जिसका क्रिकेट फैंस को हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है. बीसीसीआई द्वारा आयोजित यह 50 ओवर का टूर्नामेंट 24 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है. इस टूर्नामेंट को भविष्य के सितारों की नर्सरी माना जाता है, जहां से कई खिलाड़ी आईपीएल और भारतीय राष्ट्रीय टीम तक का सफर तय करते हैं. विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आयोजन 24 दिसंबर 2025 से किया जाएगा. इस टूर्नामेंट में एलीट ग्रुप, प्लेट ग्रुप और नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे, जो देशभर के न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे. एक ही दिन में अलग-अलग शहरों में कई मुकाबले खेले जाएंगे, जिससे क्रिकेट प्रेमियों को भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा. सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से शुरू होंगे.