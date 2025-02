Vidarbha vs Kerala, Ranji Trophy Elite 2024-25 Final Day 2 Stumps Scorecard: दूसरे दिन का खेल हुआ समाप्त, केरल ने बनाए 131 रन; यहां देखें स्कोरकार्ड

Vidarbha Cricket Team vs Kerala Cricket Team, Ranji Trophy 2024-25 Final Day 2 Stumps Scorecard: रणजी ट्रॉफी एलीट 2024-25 का फाइनल मुकाबला विदर्भ क्रिकेट टीम बनाम केरल क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नागपुर (Nagpur) के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Vidarbha Cricket Association Stadium) में खेला जा रहा है. दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया हैं. इस घरेलू टूर्नामेंट में विदर्भ की अगुवाई अक्षय वाडकर (Akshay Wadkar) के कंधों पर हैं. जबकि, केरल की कमान सचिन बेबी (Sachin Baby) के हाथों में हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक केरल ने 39 ओवरों में तीन विकेट खोकर 131 रन बना लिए हैं. Vidarbha vs Kerala Final Ranji Trophy 2024-25 Day 2 Live Streaming: आज रणजी ट्रॉफी फाइनल का विदर्भ और केरल के बीच दूसरे दिन का खेल, जानें कब-कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

दूसरे दिन के खेल का स्कोरकार्ड:

Stumps on Day 2!

An exciting day's play!

Vidarbha resumed from 254/4 & were all out for 379!

Kerala have moved to 131/3 in reply, with Aditya Sarwate (66*) & Sachin Baby (7*) at the crease. #RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank | #Final

Scorecard ▶️ https://t.co/up5GVaflpp pic.twitter.com/EziTggvZcR

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 27, 2025