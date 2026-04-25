Vaibhav Sooryavanshi Scores Third-Fastest IPL Hundred: वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक, RR vs SRH मैच में रचा इतिहास

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 36th Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 36वां मुकाबला आज यानी 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (RR vs SRH) के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में खेला जा रहा है. राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन में अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 मैच में जीत और 2 में हार का सामना किया है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 7 मैच खेले हैं, जिसमें 4 में जीत और 3 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ईशान किशन (Ishan Kishan) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: RR vs SRH, IPL 2026 36th Match Scorecard: जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने रखा 229 रनों का टारगेट, वैभव सूर्यवंशी ने खेली धमाकेदार पारी. यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में सनसनीखेज प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया. राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में शतक जड़कर आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक अपने नाम कर लिया.

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में 15 वर्षीय बल्लेबाज ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने पारी के पहले ही ओवर में लगातार चार छक्के जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए. पावरप्ले में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने महज 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो इस सीजन का उनका तीसरा 15 गेंदों में अर्धशतक रहा.

इस शानदार पारी के दौरान सूर्यवंशी ने 11 छक्के और 7 चौके लगाए और 14वें ओवर में अपना शतक पूरा किया. उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने हैदराबाद की गेंदबाजी पूरी तरह बेबस नजर आई. कप्तान पैट कमिंस की वापसी भी रन गति को रोक नहीं सकी और सूर्यवंशी ने उनका भी जोरदार स्वागत छक्के से किया.

हालांकि, दूसरे छोर पर यशस्वी जयसवाल जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर सूर्यवंशी ने दूसरे विकेट के लिए 124 रनों की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

वैभव सूर्यवंशी ने हासिल किया ऐतिहासिक शतक

आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक

रैंक खिलाड़ी गेंदें टीम विपक्ष साल 1 क्रिस गेल 30 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पुणे वॉरियर्स इंडिया 2013 2 वैभव सूर्यवंशी 35 राजस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटंस 2025 3 वैभव सूर्यवंशी 36 राजस्थान रॉयल्स सनराइजर्स हैदराबाद 2026 4 यूसुफ पठान 37 राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस 2010 5 हेनरिक क्लासेन 37 सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता नाइट राइडर्स 2025 6 डेविड मिलर 38 किंग्स इलेवन पंजाब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 2013 7 ट्रेविस हेड 39 सनराइजर्स हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 2024 8 प्रियंश आर्य 39 पंजाब किंग्स चेन्नई सुपर किंग्स 2025 9 अभिषेक शर्मा 40 सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स 2025 10 विल जैक्स 41 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर गुजरात टाइटंस 2024

सबसे तेज शतकों की लिस्ट में बनाया खास मुकाम

इस पारी के साथ वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल इतिहास में अपना दबदबा और मजबूत कर लिया है. वह पहले ही 35 गेंदों में शतक लगाकर सबसे तेज भारतीय शतक का रिकॉर्ड बना चुके हैं और अब 36 गेंदों का शतक लगाकर ऑलटाइम लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. इस सूची में सबसे ऊपर Chris Gayle हैं, जिन्होंने 2013 में 30 गेंदों में शतक जड़ा था.

15 साल की उम्र में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

इस मुकाबले में सूर्यवंशी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की. वह टी20 क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने यह मुकाम सिर्फ 26 पारियों में हासिल किया, जो उनकी शानदार फॉर्म और लगातार रन बनाने की क्षमता को दर्शाता है. इस ऐतिहासिक पारी के बाद वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 के सबसे चर्चित और खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं.