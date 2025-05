USA vs Oman ODI ICC CWC League 2 2027 Live Streaming: आज संयुक्त राज्य अमेरिका और ओमान के बीच खेला जाएगा मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

USA (Photo: X/@usacricket)

United States of America National Cricket Team vs Oman National Cricket Team ICC Cricket World Cup League Two 2027 Live Streaming: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 70वां मैच आज यानी 21 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला फ्लोरिडा, लॉडरहिल के सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड में खेला जाएगा. अमेरिका ने टूर्नामेंट में अब तक 17 मैच खेले हैं. जिसमें सिर्फ 12 में जीत और 5 में हार हार का सामना करना पड़ा है. अमेरिका की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. दूसरी ओर, ओमान ने अब तक 17 मैच खेले हैं. जिसमें 9 में जीत और 6 में हार का सामना करना पड़ा है. ओमान की टीम 20 अंकों के साथ टीम चौथे स्थान पर है. दोनों टीमों इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.

यह भी पढें: UAE vs Bangladesh 3rd T20 2025 Live Streaming: आज यूएई और बांग्लादेश के बीच तीसरा टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम ओमान आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 70वां मैच कब खेला जाएगा?

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम ओमान आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 70वां मैच आज यानी 21 मई सोमवार को भारती समयानुसार शाम 7:30 बजे फ्लोरिडा, लॉडरहिल के सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड में में खेला जाएगा.

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम ओमान आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 70वां मैच कहां देखें?

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम ओमान आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 70वां मैच का लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. हालांकि किसी भी टीवी चैनल पर मैचों का सीधा प्रसारण नहीं होगा.