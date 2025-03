UP Warriorz vs Mumbai Indians, WPL 2025 16th Match Live Streaming In India: आज मुंबई इंडिया और यूपी वारियर्स के बीच होगा घमासान मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

मुंबई इंडियंस महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

UP Warriorz (WPL) vs Mumbai Indians (WPL), Womens Premier League 2025 16th Match Live Streaming: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Womens Premier League 2025) का कारवां अब लखनऊ (Lucknow) पहुंच गया हैं. इस सीजन का 16वां मुकाबला यूपी वारियर्स महिला क्रिकेट टीम (WPL) बनाम मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम (WPL) के बीच आज यानी 6 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में यूपी वारियर्स की अगुवाई दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) कर रहीं हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं. International Cricket Match And WPL 2025 Schedule For Today: आज यूपी वारियर्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगी कांटे की टक्कर, बस एक क्लिक पर जानें लाइव प्रसारण समेत 6 मार्च के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

दोनों टीमें अपने पिछले मुकाबले हारकर यहां पहुंची हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस की स्थिति काफी बेहतर है. उन्होंने अब तक सबसे कम मैच खेले हैं और फिर भी तीसरे स्थान पर बनी हुई हैं, जिससे उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें मजबूत बनी हुई हैं. दोनों टीमें इस सीजन में संघर्ष कर रही हैं और अंक तालिका में निचले स्थान पर हैं. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम होगा. यूपी वॉरियर्स के खिलाफ मुंबई का प्रदर्शन काफी बेहतर है.

मौजूदा सीजन में मुंबई इंडियंस ने अभी तक कुल छह मुकाबले खेले हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस की टीम को तीन मुकाबले में जीत मिली है, जबकि इतने ही मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, यूपी वॉरियर्स ने भी छह मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम को सिर्फ दो मुकाबले में जीत मिली है और 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है.

मुंबई इंडियंस की टीम 6 अंक के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है, जबकि यूपी वॉरियर्स की टीम सिर्फ 4 अंक के साथ टेबल में पांचवें नंबर पर है. इस मुकाबले में दोनों टीमों की नजर जीत पर है. अगर मुंबई इंडियंस के जीत मिलती है तो टीम 8 अंक के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी. वहीं, यूपी वॉरियर्स को जीत मिलती है तो टीम 6 अंक के साथ चौथे नंबर पर आ जाएगी.

हेड टू हेड (UPW-W vs MI-W Head to Head)

मुंबई इंडियंस और यूपी वारियर्स के बीच अब तक छह मुकाबला खेला गया है. इस दौरान मुंबई इंडियंस की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. मुंबई इंडियंस की टीम ने चार मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, यूपी वारियर्स की टीम ने महज दो मैच में ही जीत हासिल की हैं. आकंड़ों से ये साफ़ जाहिर होता हैं कि कल दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं.

महिला प्रीमियर लीग 2025 में यूपी यूपी वॉरियर्स महिला और मुंबई इंडियंस महिला के बीच 16वां मुकाबला कब खेला जाएगा?

महिला प्रीमियर लीग 2025 में यूपी यूपी वॉरियर्स महिला और मुंबई इंडियंस महिला के बीच 16वां मुकाबला आज भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. जबकि टॉस का समय इससे आधे घंटे पहले होगा.

महिला प्रीमियर लीग 2025 में यूपी यूपी वॉरियर्स महिला और मुंबई इंडियंस महिला के बीच 16वां मुकाबला कहां देखें?

महिला प्रीमियर लीग 2025 में यूपी यूपी वॉरियर्स महिला और मुंबई इंडियंस महिला के बीच 16वें मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स 18 के चैनलों पर किया जाएगा. इसके अलावा जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग का लुफ्त उठा सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

यूपी वॉरियर्ज: ग्रेस हैरिस, वृंदा दिनेश, किरण नवगिरे, ताहलिया मैक्ग्रा, दीप्ति शर्मा (कप्तान), श्वेता सहरावत, चेनिल्ले हेनरी, सोफी एकलस्टन, उमा चेतरी (विकेटकीपर), सैमा ठोक्कर, क्रांति गौड़.

मुंबई इंडियंस: यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), हेले मैथ्यूज, नैट सिवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), एमेलिया केर, संजीवन संजना, अमनजोत कौर, कामिनी जी, पर्णिका सिसोदिया, संस्कृती गुप्ता, शबनिम इस्माइल.