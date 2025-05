Today's Googly: 2007 वनडे वर्ल्ड कप में पहली बार छह छक्के किस खिलाड़ी ने मारे? एक ही ओवर में गेंदबाज के उड़ गए होश

Who Was the First Player to hit Six Sixes in the 2007 World Cup? क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमेशा याद रखे जाते हैं. 2007 के वनडे वर्ल्ड कप के दौरान एक ऐसा ही ऐतिहासिक क्षण आया जब दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज़ हर्शेल गिब्स (Herschelle Gibbs) ने एक ही ओवर में लगातार छह छक्के जड़ दिए. यह कारनामा उन्होंने नीदरलैंड्स के गेंदबाज़ डैन वैन बुंगे (Daan van Bunge) के खिलाफ किया था.

यह रिकॉर्ड कब और कहां बना?

यह मुकाबला 16 मार्च 2007 को वेस्टइंडीज में खेला गया था. यह वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज का मैच था जिसमें दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड आमने-सामने थे. इस मैच के दौरान गिब्स ने 30वें ओवर में इतिहास रच दिया.

2007 वनडे वर्ल्ड कप में एक ओवर में 6 छक्के किसने मारे?

हर्शेल गिब्स वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने. इससे पहले केवल भारत के रवि शास्त्री और युवराज सिंह (T20 में) इस तरह का कारनामा कर चुके थे, लेकिन वर्ल्ड कप मंच पर ऐसा पहली बार हुआ था.

गिब्स की पारी की खास बातें

उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों पर 72 रन बनाए.

स्ट्राइक रेट 180 से ऊपर रहा.

उनका यह कारनामा ICC द्वारा विशेष रूप से “गोल्डन बैट” सम्मान से भी नवाज़ा गया.

इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 353/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया.

क्रिकेट में यह उपलब्धि क्यों खास है?

यह कारनामा वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर हुआ.

एक ओवर में छह छक्के लगाना बल्लेबाज़ी कौशल, आत्मविश्वास और आक्रामकता का प्रतीक माना जाता है.

इससे गिब्स को न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली.

हर्शेल गिब्स का 2007 वर्ल्ड कप में एक ओवर में छह छक्के मारना आज भी क्रिकेट प्रेमियों के ज़हन में ताजा है. यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उस जुनून और प्रतिभा का उदाहरण है जो क्रिकेट को रोमांचक बनाता है.