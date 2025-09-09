HK vs AFG Asia Cup 2025 Key Players To Watch Out: हांगकांग बनाम अफगानिस्तान एशिया कप के पहले मैच में ये दिग्गज मचा सकते हैं तांडव, इन खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

हांगकांग बनाम अफगानिस्तान(Photo Credit: X/Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Hong Kong National Cricket Team Key Players To Watch Out: अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप(Asia Cup) 2025 का आगाज़ 09 सितंबर (मंगलवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख ज़ायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. टूर्नामेंट का पहला मैच दोनों टीमों के लिए अहम साबित होगा, क्योंकि जीत के साथ शुरूआत करने वाली टीम को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाएगी. इस मैच में कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले ही खेल का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और जिनकी बल्लेबाज़ी या गेंदबाज़ी पर टीम की जीत-हार निर्भर हो सकती है. हांगकांग बनाम अफगानिस्तान एशिया कप मैच में बरसेंगे रन या बारिश बिगाड़ेगी खेल? जानिए अबू धाबी का मौसम और शेख ज़ायेद स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

यासिम मुर्तजा (हांगकांग): हांगकांग के सलामी बल्लेबाज यासिम मुर्तजा अपनी आक्रामक पारी के लिए जाने जाते हैं. पावरप्ले में बड़े शॉट लगाने और शुरुआती स्कोर बनाने में उनका योगदान अहम होगा. अगर मुर्तजा टिक जाते हैं तो वे अफगानिस्तान की गेंदबाजी के खिलाफ बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं.

ऐजाज खान (हांगकांग): अनुभवी ऑलराउंडर ऐजाज खान बल्लबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम के लिए बैलेंस ला सकते हैं. मिडल-ओवर में उनकी तेज़ गेंदबाजी हांगकांग को बढ़त दिला सकती है. इसके अलावा अंत के ओवरों में ऐजाज रनगति बढ़ाने में भी माहिर हैं.

एहसान खान (हांगकांग): हांगकांग के स्पिन अटैक की उम्मीदें एहसान खान पर टिकी रहेंगी. उनकी सटीक गेंदबाजी और वैरिएशन अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर के खिलाफ बड़ी परीक्षा होगी. पिछले कुछ वर्षों में वह कई अहम विकेट निकाल चुके हैं और इस मैच में उनका रोल निर्णायक साबित हो सकता है.

इब्राहिम ज़दरान (अफगानिस्तान): अफगानिस्तान के भरोसेमंद बल्लेबाज इब्राहिम ज़दरान बड़े टूर्नामेंट में लगातार रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. वह पारी को संवारने के साथ-साथ बड़े शॉट खेलने की भी क्षमता रखते हैं. हांगकांग की गेंदबाजी के खिलाफ उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी.

राशिद खान (अफगानिस्तान): अफगानिस्तान के कप्तान और स्टार ऑलराउंडर राशिद खान हमेशा से विपक्ष के लिए सबसे बड़ा खतरा रहे हैं. उनकी लेग स्पिन, गूगली और तेज़ गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकती है. इसके अलावा बल्ले से भी राशिद मैच का पासा पलटने का दम रखते हैं.

फजलहक फारूकी (अफगानिस्तान): बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ फजलहक फारूकी अपनी स्विंग और शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने की शैली के लिए प्रसिद्ध हैं. अगर फारूकी जल्दी विकेट चटका देते हैं तो अफगानिस्तान मैच की कमान संभाल सकता है.

हांगकांग और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला केवल टीमों की भिड़ंत भर नहीं होगा, बल्कि यह इन प्रमुख खिलाड़ियों की व्यक्तिगत जंग भी होगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि किस खिलाड़ी का प्रदर्शन अपनी टीम के लिए जीत की राह खोलता है.